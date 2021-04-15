Геннадий Зюганов: Дело не в этом, выпивал я с Жириновским или нет. Просто я ему не говорил, что ухожу в отставку

Геннадий Зюганов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Алло! Геннадий Андреевич! Опять пошли какие-то слухи о вашей отставке. Я встревожен: как же я без вас?

- Слушай, меня Горбачев снимал три раза, Ельцин допрашивал, расстреливал нас (коммунистов) в Белом доме ( речь идет о расстреле парламента в 1993 году –А.Г.), и запрещал. Другие тоже пытались взять организацию на абордаж...

У нас партия сильная, профессиональная и грамотная. Власть это вынуждена признавать и считаться с нею. На фоне гибридной (информационной) войны умное руководство максимально сплачивает все патриотические силы. А наша партия особое место занимает. Я возглавляю Народно-патриотический союз России. У нас двести организаций: и профсоюзы, и военные спецы, и спортсмены, и художники, и литераторы, и молодежь, и комсомольцы, женские объединения…

Вот теперь Жириновский, который до этого предлагал выть на Луну всем дружно, включая руководство страны, меня «отправляет» в отставку. Ничего нового-то нет. Провокация какая-то. Во-первых, он со мной не разговаривал. Я с ним не встречался.

- Товарищ генеральный секретарь, но я сам видел, как вы однажды с Жириновским выпивали.

- Дело не в этом. Владимир Вольфович говорит, что вот вчера с Зюгановым разговаривал, он мне, мол, сказал - типа, что уходит в отставку. Так вот я поясняю: это полная чепуха.

- Но ведь дыма без огня не бывает…

- У нас в скором времени пройдет очередной съезд партии. Идет подготовка к нему. Опубликован доклад в «Правде» и «Советской России», на сайте - Политический отчет Центрального комитета. Сейчас все коммунисты его изучают, обсуждают. Во всех районных, городских и республиканских, областных организациях прошли отчеты и выборы. Избраны делегаты на съезд. Они приедут, и еще пять тысяч партийцев будут подключены виртуально, включая наших друзей из СНГ.

И вот на этом форуме тайным голосованием изберут новый состав ЦК. И я не могу сказать, кто станет во главе КПРФ. Но для меня воля коммунистов, которую они проявят, изложат, является законом. Изберут, кого считают целесообразным.

У нас ведь КПСС распалась, потому что Горбачев не выполнил волю граждан сохранить единую державу. А Ельцин вообще предал и продал народ, американцам докладывал, как он гробит любимую страну.

- Лично я за товарища Зюганова.

- Ну вот, видишь, так же высказались практически все организации на своих конференциях.

- А то кому я буду звонить, у кого я буду брать интервью? А в отпуск пойдете в этом году, товарищ генеральный секретарь?

- Нет, в этом году не до отпуска. До сентября никаких отпусков, пока не пройдут выборы.

- Но я-то могу сходить? Или мне тоже не надо?

- Нет, тебя мы отпускаем. Но будешь с пляжа звонить и уточнять, как идут дела в родной тебе партии.

- Слава КПРФ и Генеральному секретарю товарищу Зюганову!

- Давай, есть, держись, пока...

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