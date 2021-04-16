В Великобритании зафиксировали дефицит садовых гномов

По мнению экспертов, во время пандемии садовые гномы пали жертвой своей популярности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании жалуются на острую нехватку садовых гномов – из центров по продаже инвентаря и уличных украшений практически полностью исчезли фигурки гипсовых бородатых малышей в колпаках.

В королевстве садовые гномы являются одним из самых популярных уличных украшений на приусадебных участках.

В связи с пандемией и карантином, заставившим британцев сидеть дома, спрос на товары для творчества и декора резко вырос, а позже привел к дефициту отдельных их категорий.

«Мы, к сожалению, не видели садового гнома вот уже полгода. Их просто нет. Их явно не хватает. И учтите, что при этом садовые центры переживают настоящий бум. Я посмотрел на цифры за март, и оказалось, что оборот увеличился на 97% по сравнению с 2019 годом», – цитирует BBC слова одного из менеджеров магазина «Хайфилдский мир сада».

По мнению экспертов, во время пандемии садовые гномы пали жертвой своей популярности – все имеющиеся запасы украшений раскуплены, а перебои с поставками сырья не дают насытить рынок столь востребованной продукцией.