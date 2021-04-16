Российский истребитель перехватил разведывательный самолет США у побережья Камчатки

Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США

В Минобороны России продемонстрировали видео, на котором истребитель МиГ-31 прогоняет от юго-восточного побережья Камчатки стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США. Такие самолеты имеют чувствительное оборудование, которое позволяет прослушивать и просматривать территорию России на сотни километров.

- Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Тихого океана была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель. Для ее опознавания и сопровождения с аэродрома в Камчатском крае поднялся истребитель МиГ-31. Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США. После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы России российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, - сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

- Нарушения Государственной границы Российской Федерации допущено не было, - подчеркнули в ведомстве.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее неоднократно заявлял, что военные НАТО активно "расширяют масштабы оперативной и боевой подготовки у наших границ, увеличивают интенсивность учений, отрабатывают боевые действия наступательного характера".

По словам главы военного ведомства "разведывательная активность НАТО" также растет в Балтике и Черноморском регионе.

Самолеты ВКС России все чаще приходится подниматься на перехват возможных нарушителей государственной границы.

Дошло уже до того, что в прошлом году первый заместитель председателя Государственной думы по обороне Александр Шерин предложил "жестче реагировать на провокации, которые военнослужащие США производят у ее границ". Депутат предложил нашим военным делать предупредительный выстрел в воздух, за которым "должна последовать стрельба на поражение".

Шерин также заявил, что Россия слишком уж "сдержанно реагирует", когда кто-то сбивает ее вертолеты и самолеты. По его мнению, это приводит к провокациям других стран.