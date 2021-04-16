Как протесты против локдауна в Европе пытаются «оседлать» неонацисты и мигранты

Начавшаяся как флешмоб в социальных сетях инициатива, призывавшая владельцев ресторанов открыть двери своих заведений вопреки запретам, в итоге стала катализатором протестов по всей Италии Фото: REUTERS

Вот уже целый год Италию в буквальном смысле лихорадит — страна чуть ли не тяжелее всех в Европе переживает пандемию и ее последствия. Власти то ослабляют карантинные ограничения, то снова вводят по всей стране жесткий локдаун.

Как и в других странах, основной удар в экономической сфере пришелся на малый и средний бизнес. На грани разорения оказались владельцы ресторанов, баров, спортзалов и представители туристической отрасли.

- Мы были закрыты в Рождество, мы были закрыты на Пасху. Да, правительство выплачивает какие-то компенсации. Но плату за коммуналку, лизинг оборудования, аренду никто не отменял. Мы в отчаянии — сетует в разговоре с газетой Il Messaggero Джанфранко Виссани, один из самых известных шеф-поваров Италии и, как поговаривают, входящий в число неформальных идеологов движения «Я Открываюсь» (#IoApro).

Начавшаяся как флешмоб в социальных сетях инициатива, призывавшая владельцев ресторанов открыть двери своих заведений вопреки запретам, в итоге стала катализатором протестов по всей Италии. Начиналось все с сидячих демонстраций в феврале, а в итоге обернулось кражами в супермаркетах на Сицилии и бутылками и камнями, летящими в полицию в Риме.

В Милане драйверами протеста стали представители полулегальной торговли с лотков. Все как на подбор — гости из дальнего зарубежья, перекрывшие 6 апреля несколько центральных улиц и парализовавшие движение. Выступали они под эгидой непонятно где зарегистрированной организации «За европейский бизнес».

Конечно, люди устали от ограничений, а бизнес терпит колоссальные убытки, но нельзя не обратить внимание на тот факт, что все «народные бунты» в последнее время проходят по одним и тем же лекалам. Раз — и на акции подтягиваются фрики всех мастей, включая подражателей Джейка Анджели, ставшего одной из «икон» штурма Капитолия в США.

Hа акции подтягиваются фрики всех мастей Фото: REUTERS

Два - появляются молодые люди в мотоциклетных шлемах (что характерно, белого цвета) с дорогими профессиональными камерами, заранее знающие, когда и где толпа начнет напирать на полицейские кордоны и получит в ответ дубинки и слезоточивый газ.

Три - в социальных сетях появляются аккаунты в «Твиттере» и телеграм-каналы, базирующиеся в других странах и пытающиеся создать картину «апокалипсиса» и единства разгневанных граждан.

Четыре — попытки подвести «под раздачу» полиции ничего не подозревающих и не имеющих отношения к протестам людей. Как это произошло 6 апреля в районе Большого Цирка в Риме — популярном месте для прогулок и занятий спортом. Туда же подтянули и традиционных «девушек в белом» в лице ставшей мемом и символом «разгневанных рестораторов» Камиллы Моччи. Не обошлось и без традиционной раздачи цветов полицейским. Или, как в случае перекрытия трассы А1 — рассылка в соцсетях приглашений на пикник на одной из остановок для отдыха, чтобы дать картинку массовости мероприятия.

Конечно, по сравнению с событиями в других странах, подобные выкрутасы могут показаться «детским лепетом». Но, как показывает практика, лиха беда начало, опыта-то у итальянских протестующих все же маловато, да и границы закрыты — приходится ограничиваться рассылкой инструкций через интернет.

Но самый тревожный знак — подключение к протестам хорошо обученных стратегии уличной борьбы и провокаций представителей экстремистских организаций. Так, в Риме неожиданную поддержку рестораторам оказали боевики ультраправой организации «Дом Паунда» (CasaPound), названной в честь профашистского американского поэта Эзра Паунда и ранняя символика которой была полностью скопирована у Британского союза фашистов. Более того «Каса Паунд», наравне с «Новой силой» (Forza Nuova) Роберто Фиоре, в свое время скрывавшегося в Великобритании от итальянских властей, неоднократно обвинялась в финансировании из Лондона и Парижа. К слову, пытались приплести в свое время и Россию, но доказать ничего не смогли.

А вот на севере Италии воспользоваться антикарантинными настроениями решили в движении «Но ТАВ» (NoTAV - Нет скоростным поездам). Эти ребята из Пьемонта, ставящие своей целью помешать строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет Италию и Францию, тоже известны своим агрессивным противодействием полиции.

Связаны противники поездов с движением «антифа», щедро финансируемыми из-за океана и не раз становившееся одними из ключевых участников провокаций во время протестных акций по всему земному шару.