Поедающих пластик жуков обнаружили биотехнологи из Якутии.

Жуки, перерабатывающие пластик в безопасные соединения. Оказывается, такие есть. Особые свойства насекомых открыли биотехнологи из команды «Ксенос» из технопарка «Якутия». Оказалось, жуки зофобас мориом (zophobas morio) могут поедать пластик. Это решено было поставить на пользу людям. Исследователи уже создали поратитвные мини-станции, которые планируют использовать в офисах и квартирах.

- В одной станции «поселят» больше 900 жуков зофобас морио, - уточняют подробности идеи в пресс-центре Якутии в Москве. - Этого количества будет достаточно, чтобы обеспечить семье из 3-4 человек переработку бытового пластика: пакеты, упаковки из полистирола, пенопласта и полиэтилена.

Как себя будут чувствовать люди рядом со всеядным пластикоедом и что, если жуки разбегутся?

- Активисты уже сегодня могут перерабатывать дома пластик с помощью жуков. Наша конструкция абсолютно безопасна. Если насекомые убегут, их можно найти в горшке с цветами, — объяснил участник проекта «Ксенос» Евгений Попов.

Поскольку сейчас утилизация пластика, от которого буквально задыхается планета, вопрос болезненный, не исключено, что жуки будут считаться выходом из ситуации. Кстати, оказалось, что кормить пластиком можно не только загадочных зофобас морио, сотня которых часов за 10 способна уничтожить 500 миллиграммов пластика, но и грибы, и бактерии. Таких "любителей" более 100, но многие из них менее прожорливы, например моль-пластикоед поглощает "всего" 100 миллиграммов. Все эти виды исследуют и хотят бросить на борьбу с мусором.

Как живым все-таки существам удается питаться пластиком? Ученые проверили этот феномен на примере все той же моли. Оказавшись в ситуации "бескормицы", она приспособилась и теперь, благодаря эволюции, может есть пакеты. Чтобы выяснить, как с этим обстоит дело у жуков, их пару недель кормили только пластиком, а затем высушивали. Выяснилось, что они перерабатывают пластик на вторичные метаболиты и октакозан.

В качестве экспериментаторов-первопроходцев по борьбе с пластиком решили попробовать себя несколько фирм и около полусотни семей. Все они получат мини-станции. Заметим, что одна из целей проекта «Ксенос» -это не разводить жуков, а создать раствор, расщепляющий пластик. И ученые на верном пути.