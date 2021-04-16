В чем смысл российских контрсанкций: МИД осложнил жизнь американскому посольству

Москва намерена ограничить краткосрочные командировки для обеспечения работы диппредставительств и запретить американскому посольству и консульствам нанимать на работу россиян или граждан третьих стран. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Кремль не стал тянуть с ответными мерами в связи с новыми американскими санкциями против нашей страны. В опубликованном официальном «Заявлении МИД России об ответных мерах в связи с враждебными действиями США» все расписано емко и по существу.

С взаимной высылкой дипломатов, как и ожидалось, совершенно очевидно - будут высланы десять сотрудников посольства США. Из неожиданного - высылка пяти польских дипломатов в ответ на высылку троих российских из Польши. Но уж слишком быстро, как отмечено в Заявлении, «в Варшаве подпели Администрации США».

На Смоленской площади сочли, что послу США в России лучше вернуться домой «для анализа ситуации и проведения консультаций». Объявлено о продолжении работы по прекращению деятельности в РФ общественных организаций, так или иначе подконтрольных заокеанскому правительстве.

С этими мерами, как и с бессрочным запретом на въезд в Россию восьми высокопоставленным чиновникам и деятелям, особо отличившимся на ниве антироссийской деятельности, все понятно.

Но есть в ответе нашего МИДа на американские санкции и не такие очевидные непосвященному человеку вещи. Так, Москва намерена ограничить краткосрочные командировки для обеспечения работы диппредставительств и запретить американскому посольству и консульствам нанимать на работу россиян или граждан третьих стран. То есть работать там должны теперь только американцы.

В чем суть этих нововведений, «Комсомолке» пояснил бывший дипломат, знающий, о чем речь.

«Краткосрочные командируемые» - это специалисты госдепа и спецслужб, обеспечивающие режим секретности посольства и бесперебойной спецсвязи с Вашингтоном. Соответствующие оборудование и аппаратура - весьма сложные и требующие постоянного обслуживания, планового, а то и срочного ремонта. Поэтому 10 человек в год (именно столько виз мы теперь будем выдавать американцам для таких специалистов) - это жестко для огромного комплекса американского посольства в Москве. При этом надо учесть, что сейчас большая часть дипломатической почты передается электронными средствами. Кроме того, все неизбежные ремонтные и иные работы в защищенных зонах тоже могут проводиться только специалистами из США. То есть, если какой-нибудь дипломат «что-то нажмет и все исчезнет» в его секретной переписке с Вашингтоном, помочь ему технически будет непросто.

Запрет на найм россиян на технические должности - а это по крайне мере сотня, а то и больше людей от секретарш до уборщиц - тоже только на первый взгляд выглядит почти безобидно. Представьте, что теперь все административно-технические работники посольства будут входить в общую квоту для американцев - 455 человек. Кто же тогда останется, чтобы, как определено в Венской конвенции о дипломатических сношениях, «выяснять всеми законными средствами условия и события в государстве пребывания»? Да еще в такой сверхсложных в двухсторонних отношениях момент. Уборщицы из-за океана, хоть Америка и богатая страна, тоже обойдутся в копеечку.

Ну и для полной ясности в Заявлении МИДа есть совершенно четкое предупреждение: в случае, если США не «откажутся от конфронтационного курса» (читай: ответят на эти меры новыми антироссийскими санкциями), то квота для сотрудников их диппредставительства в Москве будет сокращена на 155 человек. Поскольку в нашем посольстве в Вашингтоне сейчас не 455, а всего 300 сотрудников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Симметричный ответ: Россия высылает дипломатов и возвращает в Вашингтон американского посла

О предпринятых мерах рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров (подробности)