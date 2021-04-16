Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Россия ответит на новые санкции введенные против нашей страной Соединенными Штатами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

- Президент России одобрил меры в ответ на недружественные и ничем на спровоцированные действия, которые Вашингтон предпринял против нашей страны, ее граждан и финансовой системы, - сообщил Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров со своим сербским коллегой.

Министр кратко анонсировал эти ответные меры.

- Юрий Ушаков (помощник президента России — ред.) рекомендовал послу США в России Салливану поехать в Вашингтон для подробных, серьезных консультаций, - заявил Лавров.

Это, конечно, не высылка иностранного дипломата, но тоже весьма ощутимое действие. Когда человеку, представляющему в Москве интересы другой страны, настоятельно рекомендуют отправиться домой — это многое говорит о характере отношений между двумя странами. Напомним, Россия пригласила своего посла в США Анатолия Антонова для консультаций примерно месяц назад, когда Белый дом ввел предыдущий пакет санкций против нашей страны.

- Консультации с послом Антоновым продолжаются. Нужно подробно разобраться в ситуации, - рассказал Лавров.

Кроме того, Москва намерена прекратить практику найма на работу в американские представительства россиян или граждан третьих стран. Сейчас сделать это возможно, в будущем же работать в посольстве и консульствах должны будут только американцы.

- Также будет пресечена практика бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников на работу в дипломатических представительствах США в Российской Федерации, - отметил Лавров.

И, конечно, в рамках симметричного ответа, будут высланы 10 американских дипломатов. Кроме того, министр заметил, что сейчас у нас с США по 450 дипломатических сотрудников в заокеанских командировках. При этом 150 россиян из этого числа работают в ООН.

- Если обмен любезностями продолжится, придется попросить наших американских партнеров привести численность сотрудников в России в соответствие с числом российских в США, - подчеркнул Сергей Лавров.

Еще одна чувствительная для американских властей мера пока только анонсирована. В МИДе рассказали о намерении прекратить работу в нашей стране заокеанских фондов, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам США. Конечно, это работа уже ведется в рамках закона об иностранных агентах. Но МИД еще раз подчеркнул намерение российских властей довести ее до конца.

- Это лишь часть возможностей, которые есть в нашем распоряжении, - подчеркивается в заявлении МИДа. - Угрозы новых санкций, звучащие с американской стороны, к сожалению, демонстрируют, что в Вашингтоне не хотят нас слышать и ценить сдержанность, которую мы проявляем. Конечно, мы осознаем ограниченность зеркального ущемления экономических интересов США. Но и в этом плане у нас есть определенный ресурс, который придется задействовать, если Вашингтон продолжит двигаться по санкционной спирали.

Напомним, в четверг Соединенные Штаты ввели новые санкции против России. Под их «огонь» попали 32 физических и юридических лица, кроме того, американским банкам и инвесторам запрещено покупать российские гособлигации при их первичном размещении. Наконец, Вашингтон обязался выслать из страны 10 российских дипломатов.

В МИДе отреагировали на действия американских властей.

- Призывы из-за океана воздержаться от эскалации напряжения на фоне этих шагов Вашингтона звучат лицемерно, - говорится в официальном заявлении нашего дипломатического ведомства. - По сути нам предлагают согласиться с тем, что с нами будут разговаривать с позиции силы.

ВОПРОС РЕБРОМ

Встретится ли теперь Путин с Байденом?

Американский президент сначала позвонил российскому коллеге с предложением провести двусторонний саммит в третьей стране этим летом. Затем заявил о новых санкциях против России — и снова подтвердил, что приглашение в силе. Странное поведение, которое, как кажется, ставит под сомнение возможность такой встречи.

- Когда это предложение было озвучено президентом Байденом, оно было воспринято позитивно. Сейчас оно изучается в контексте реально складывающейся ситуации, - говорят в МИДе.

КСТАТИ

Не остались без внимания нашего МИДа и действия Польши, которая «под шумок» американских санкций потребовали выслать из Варшавы троих наших дипломатов — видимо, хотели угодить своим заокеанским кураторам. На этот малообъяснимый шаг Москва решила не отвечать симметрично: из нашей страны будут высланы пять поляков.

КОНКРЕТНО

Россия впервые вводит персональные санкции против американцев — за «реализацию антироссийского курса». Отныне въезд на территорию нашей страны запрещен следующим официальным лицам:

- генеральному прокурору США Мэррику Гарланду

- директору Федерального бюро тюрем США Майклу Карвахалю

- министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу

- советнику президента США по внутренней политике Сьюзан Райс

- директору ФБР Кристоферу Рэю

- директору Национальной разведки США Эврил Хейнс

- бывшему помощнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону

- бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси.

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