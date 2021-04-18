Почему супруга Линкольна стала самой критикуемой первой леди США

Мэри Тодд была на 9 лет младше своего супруга и в отличие от него никогда не знала недостатка – она выросла в аристократической состоятельной семье. Фото: wikimedia.org

Супругу легендарного президента США Авраама Линкольна называли сумасшедшей, расточительной, ревнивой, сварливой… Но на самом деле историки уверены – без Мэри Тодд Авраам Линкольн никогда бы не стал президентом.

Будущий 16-ый президент США родился и вырос в бедной фермерской семье в штате Кентукки и с ранних лет был вынужден работать, чтобы помочь родителям хоть как-то свести концы с концами. Все было настолько плохо, что в школу Авраам смог ходить всего лишь около года. Тем не менее, упорство юноши помогло ему осилить грамоту – современники утверждали, что его невозможно было застать без книги в руках.

Любовь к чтению позволила Линкольну продолжить самообразование, сдать экзамены и стать адвокатом. В силу личных убеждений будущий президент США вначале примкнул к вигам, находившимся в оппозиции к Демократической партии, а позже стал одним из инициаторов создания Республиканской партии.

Историки уверены – без Мэри Тодд Авраам Линкольн никогда бы не стал президентом. Фото: wikimedia.org

Мэри Тодд была на 9 лет младше своего супруга и в отличие от него никогда не знала недостатка – она выросла в аристократической состоятельной семье.

На руку Мэри претендовали двое – Авраам Линкольн и его политический соперник, демократ Стивен Дуглас, бывший на то время молодым, но уже преуспевающим политиком. Девушка сделала выбор в пользу будущего президента.

В семье Линкольнов родилось четверо мальчиков, но до старости дожил лишь один из них – Роберт Тодд Линкольн, впоследствии занявший пост военного министра США. Эдвард Бейкер Линкольн прожил всего четыре года, Уильям Уоллес Линкольн – 12, младший ребенок, Томас Линкольн, умер, когда ему было 18.

После того, как Авраам Линкольн стал президентом США (кстати, на этих же выборах его вечный оппонент Стивен Дуглас потерпел сокрушительное поражение, набрав всего 12 голосов выборщиков против 180, отданных за Линкольна), Мэри Тодд с головой погрузилась в модернизацию Белого дома. Оставшееся время она посвящала выступлениям против рабства и посещению раненных на полях Гражданской войны солдат в госпиталях.

Америка к этому не привыкла – раньше первые леди не появлялись на страницах газет, предпочитая вести исключительно домашний образ жизни.

Для украшения президентской резиденции Мэри выписывала из Парижа дорогие ткани и предметы роскоши. Газеты обвиняли ее в расточительности, а она просто пыталась создать уют для мужа, который напряженно работал.

Смерть Уильяма, третьего из сыновей, подорвала психическое здоровье женщины – она начала находить утешение в спиритических сеансах, во время которых, по ее убеждению, могла поговорить с умершими детьми.

После убийства мужа Мэри Тодд Линкольн прожила еще 17 лет, и что творилось в голове бедной женщины, потерявшей троих детей и супруга, знали только врачи психиатрической клиники, куда поместил ее единственный из оставшихся в живых сыновей. Фото: wikimedia.org

9 апреля 1865 года произошла знаменитая капитуляция Северовирджинской армии при Аппоматоксе, позже именно эта дата стала восприниматься как символ окончания Гражданской войны в США. А спустя пять дней, 14 апреля, президент Авраам Линкольн был смертельно ранен в театральной ложе ярым противником аболиционистов, актером Доном Бутом.

Авраам Линкольн скончался на следующий день, а его вдова, бывшая с ним в театре в тот роковой вечер, так и не смогла оправиться от потрясения и окончательно утратила рассудок.

После убийства мужа Мэри Тодд Линкольн прожила еще 17 лет, и что творилось в голове бедной женщины, потерявшей троих детей и супруга, знали только врачи психиатрической клиники, куда поместил ее единственный из оставшихся в живых сыновей.