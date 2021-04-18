Претендентка на участие в «Евровидении-2021» Мария Зайцева заразилась коронавирусом и выбыла из шоу «Точь-в-точь»

Мария Зайцева заразилась коронавирусом Фото: Кадр видео

Грядет финал шоу перевоплощений «Точь-в-точь», где известные российские артисты пробуют себя в роли легенд мировой эстрады. Заключительный эфир пятого сезона состоится 25 апреля. И в прошедшем выпуске с дистанции сошла Мария Зайцева. Такое за всю историю проекта впервые.

Певица, участвовавшая в национальном отборе на «Евровидение-2021» в составе группы «#2Маши», призналась, что подхватила ковид.

- К сожалению, я приветствую вас не со сцены, а в таком формате, - сказала Мария во время видеообращения. - По причине того, что я вынуждена прекратить свое участие в проекте, поскольку заболела, и мне нужно самоизолироваться. Вот такая приключилась ситуация. Никто не застрахован, это жизнь. Хочу поблагодарить за то, что мне пригласили на этот замечательный проект. Я испытала невероятные эмоции, которые не могу ни с чем сравнить.

В шоу Мария воплотила образы Мадонны, Дианы Арбениной, Рианны, Макса Барских, Владимира Преснякова и многих других. Судьи, как правило, оказывались довольными работой артистки.

Тем не менее, остальные участники шоу регулярно сдают тесты на коронавирус, поэтому финал «Точь-в-точь» пройдет в эфире Первого канала в намеченный срок — 25 апреля.