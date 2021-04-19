Вопрос дня: а вы куда летом отправите отдыхать младшее поколение? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Валентина Сафронова, глава ассоциации российских флористов:

- У внуков вопрос стоит не о летнем отдыхе, а о поступлении в вузы. будет передышка - поедут на дачу в подмосковье. два года назад они были в лагере в ярославской области, в православной школе с яблоневым садом. такой пионерлагерь моего детства, где жили в палатках, умывались на улице, посуду мыли и картошку чистили сами, только вместо линейки пионерской были утренняя и вечерняя службы.

Сергей Осинцев, ресторатор:

- Если получится, то в прекрасный мисхор - там в августе отличная температура воды и воздуха. прежде в грецию ездили. трем моим близнецам, которые уже студенты, конечно, хотелось бы потусоваться.

Вадим Дробиз, аналитик алкогольного рынка:

- У внука будут спортивные сборы с футбольной командой в июне в сочи. а с 25 июня - в пионерлагере в подмосковье. советская система организации детского отдыха работала как надо.

Элина Жгутова, глава центра по защите традиционных семейных ценностей «иван чай»:

- У меня выпускной класс - какой там отдых, все будут на дачах. мне много жалуются, что все очень зарегулировано повсеместно. условием отдыха в одной из республик, например, была обработка не только от клещей, но и от орлов...

Олег Сирота, сыровар:

- Я летом вожу детей на машине в крым. в том году не получилось. поехали на север - в мурманск, в карелию. всем понравились соловки. пока идет семейный совет - либо север, либо юг. да, еще есть республика коми с отличной рыбалкой. заграница исключена была всегда - и до коронавируса. хотели бы в алушту, но цены кусаются, потому, скорее всего, будут снова севера.

Игорь Серебряный, сооснователь межрегионального отцовского комитета:

- Родственники младшего сына, скорее всего, запрут его на даче в тульской области на все лето. а племянник в австралии уже студент, и его отдых наверняка будет где-то на побережье, где большой барьерный риф.