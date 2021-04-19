Новая Зеландия решилась на радикальные меры в борьбе с курением

В правительстве Новой Зеландии считают, что необходимы самые решительные меры в борьбе с потреблением табака. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Новой Зеландии стремятся создать общество, полностью свободное от табачного дыма. Главной целью является освобождение страны от табака к 2025 году.

С этой целью объявлен ряд предложений, среди которых, пожалуй, наиболее радикальным является запрет на курение для людей, родившихся позже 2004 года – по сути, это сделает потребление табака среди молодежи незаконным.

Кроме того, планируется пересмотреть разрешенное содержание никотина в табачных изделиях и постепенное его уменьшение, установить фиксированную цену на никотиносодержащую продукцию, а также ограничить места, где разрешено продавать сигареты.

В местном Обществе по борьбе с раком отметили, что плотность торговых точек, продающих табак, в бедных районах в четыре раза выше, чем в благополучных, сообщает stuff.co.

В правительстве Новой Зеландии считают, что необходимы самые решительные меры в борьбе с потреблением табака, поскольку примерно 4,5 тысячи граждан страны ежегодно умирают от болезней, связанных с курением.

Согласно статистике, в Новой Зеландии, где по последней переписи населения проживают около пяти миллионов человек, курит больше полумиллиона, то есть как минимум каждый десятый житель. Врачи утверждают, что каждая четвертая смерть в стране так или иначе связана с употреблением табака, а среди коренного населения – маори – ситуация еще хуже: курение является основной причиной смерти среди женщин и второй по значимости среди мужчин.