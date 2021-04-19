Олег Сирота - о кадровом голоде: «Ищем везде и не можем найти спеца молодого лет двадцати»

Фермер Олег Сирота. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Поводом для обращения стала глобальная, но пока нерешаемая проблема, которую, по его словам испытывают руководители практических всех промышленных и сельскохозяйственных предприятий — острая нехватка специалистов и крайне низкий уровень подготовки кадров.

- С этим у нас и впрямь настоящий ужас, просто зияющая дыра в плывущем вперед корабле нашего сельского хозяйства и промышленности, - прокомментировал знаменитый сыровар «Комсомолке». - В самом начале своего пути к сыроварне я думал, что столкнусь лишь с дефицитом сыроваров-технологов — долгое время эта отрасль была пущена на самотек. Но когда я с головой окунулся в строительство и модернизацию предприятия, я поразился — такое днище у нас практически со всеми рабочими специальностями! Не хватает квалифицированных электриков, поваров, кондитеров, механиков, зоотехников… По этой же причине даже сварщиков для монтажа нового цеха мы приглашали из Швейцарии, а в запускаемую пекарню зовем пекаря из Франции! Как так-то? Куча профессиональных училищ ежегодно выпускают тысячи молодых спецов, но найти квалифицированного — это настоящий квест! У нас на предприятии созданы все условия для продуктивной и комфортной работы: современный комфортабельный офис, бесплатные обеды, полное покрытие больничного листа, уровень доходов на уровне среднего (а по ряду специальностей и выше среднего) по региону, регулярные корпоративные мероприятия, в т.ч. повышение квалификации за счет предприятия. Та же немногая молодежь, которая приходит трудоустраиваться, часто элементарных вещей не знает, даже не могут вспомнить специальность, которой они несколько лет учились! Да их пускать на предприятие опасно! Перефразируя одно известное стихотворение, мы уже грустно шутим: «Ищем везде и не можем найти спеца молодого лет двадцати»...

В итоге средний возраст техперсонала, трудящегося на сыроварне Сироты составляет 48 лет.

Одной из причин кадрового голода, как считает фермер, является чисто формальное прохождение практики студентами профессиональных училищ. Это устраивает учащегося и организацию, куда он направляется, но не устраивает работодателя, который в итоге получает откровенно «сырые» кадры.

В этом же обращении сыровар выступает с конкретными предложениями по изменению ситуации: увеличить количество часов практики, ужесточив контроль за ее проведением, а эффективность средних специальных учебных заведений оценивать по количеству трудоустроенных по профилю образования выпускников.

- А еще я предложил обратиться к хорошо забытой советской системе дуального образования, - говорит Олег Сирота. - Запустить экспериментальную программу для студентов колледжей, в рамках которой им будет предоставлена возможность совмещения теоретической и практической подготовки непосредственно на рабочих местах на производственных предприятиях. Со своей стороны мы готовы войти в экспериментальную программу и брать учащихся для прохождения практики на нашем предприятии на регулярной основе с возможностью дальнейшего трудоустройства, также готовы предоставить общежитие и обеспечить питанием.

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Известному фермеру, попавшему на дискуссионный клуб «Валдай», наконец-то удалось лично поговорить с Владимиром Путиным о санкциях и контрсанкциях. Вернувшись на сыроварню, Олег Сирота рассказал в своем дневнике, что осталось за кадром той встречи (подробнее)