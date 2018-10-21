Дневник сыровара Олега Сироты: Как я пытался передать сыр президенту

СЕГОДНЯ 17:10 2018-10-21T17:31:18+03:00

Известному фермеру, попавшему на дискуссионный клуб «Валдай», наконец-то удалось лично поговорить с Владимиром Путиным о санкциях и контрсанкциях. Вернувшись на сыроварню, Олег Сирота рассказал в своем дневнике, что осталось за кадром той встречи [видео]

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«21 октября. Да! Меня Путин видел! Эмоции просто захлестывают! Об этом — чуть позже, а пока хотел бы рассказать о самом клубе, где произошло немало интересных встреч.

Чуть ли не в первый день работы поговорили с замглавы ВТО Йонгвом Фредериком Ага. Вам не кажется, спрашиваю у него, что ВТО превратился в «зомби-лэнд» и полностью себя изжила? Зачем она нужна, когда страны преспокойно накладывают санкции на целые сектора экономики друг друга пачками вот уже 4 года?

Ответ был в стиле «дает корова молоко». Мол, и Россия обращается в орган разрешения споров, и против России такие дела рассматриваются, и все они основаны на правах и обязанностях сторон... Даже хотелось переспросить потом у темнокожего чиновника: не у российских ли бюрократов он брал мастер-классы по искусству отвечать невпопад?

Но самое интересное было дальше.

«НИЧЕГО ПРО РОССИЮ ОНИ ТАК И НЕ ПОНЯЛИ»

Я-то думал: посижу, посмотрю, что люди умные говорят, куда нам дальше двигаться и как иноземных буржуинов победить... А тут у меня спрашивают: какова тема вашего доклада? И всего за ночь я написал большую обзорную статью на тему «Почему протекционизм — это прекрасно». В ней я искренне благодарил всех тех политиков, которые стали причиной введения контрсанкций: Меркель, Олланда, Обаму. Это в ответ на их действия мы закрыли свой рынок для их продуктов и начали бурно развиваться сами. Политика защиты своего рынка, протекционизма, слабый курс рубля и рекордный уровень господдержки отрасли вылились в настоящий прорыв: сельское хозяйство — плюс 20% за четыре года, производство тракторов и комбайнов: +300%! (Полностью статья опубликована на сайте «Валдая»).

Потом вместе с бизнес-омбудсменом Борисом Титтовым, главой минэкономразвития Максимом Орешкиным и ювелиром Ильей Клюевым много спорили с иностранными экспертами. Которые смущались, когда я сказал, что в России за последние четыре года государственные гранты получили 4 тысячи хозяйств, а в той же Германии за это время закрылось более 2 тысяч ферм. Самое смешное, что передо мной сидели люди, которые те же 4 года назад с умным видом писали: у русских руки не оттуда растут, поэтому де ничего у них не получится. Сегодня же эти же эксперты, позабыв свои же «прогнозы», снова смеются: русские не смогут выйти со своей сельхозпродукцией на внешние рынки. Похоже, эти ребята так ничего и не поняли про Россию и людей русских. Но ничего: скоро и мы посмеемся. Стоя за прилавками на рынках Германии, Франции, Италии и других стран!

А в последний день работы случилась самая удивительная встреча...

Известному фермеру, попавшему на дискуссионный клуб «Валдай», наконец-то удалось лично поговорить с Владимиром ПутинымФото: скриншот видео

ДЕВЯТЬ НЕУДАЧНЫХ ПОПЫТОК!

Если помните, я приглашал Владимира Путина на открытие сыроварни, даже сварил для него специальную головку сыра - Истринского. В Германии и Австрии он называется Бергкезе - Горный сыр. Эта именная головка уже почти 4 года зреет в погребах нашей сыроварни. Мне, конечно, очень хотелось, чтобы он попробовал, оценил наше импортозамещение на вкус. Глядишь, и стали бы поставщиками Кремля! Почему бы и нет? Помимо всего прочего, неплохой бы троллинг вышел, когда нашими сырами угощали бы всех тех, кто против нас санкции объявил. Знай, мол, наших!

В общем, идея подарить сыр президенту, стала у меня идеей фикс и даже видом спорта: каждый раз, когда я попадал на мероприятия с нашим президентом, я пытался протащить с собой головку сыра и вручить ее президенту. И чего я только не делал: пытался просочиться по пропускам наших областных чиновников, прятал сыр накануне мероприятия, но каждый раз исход был один - его всегда находили и изымали. Девять неудачных попыток! Вот весной, например, в Краснодаре на агропромышленном форуме. Прошел все кордоны, спрятал в уголок и сижу довольный. Но тут приходит охрана: «У этого бородатого сыр изымите!» Стенания не помогли. Кое-как согласились записочку приложить: «Спасибо Вам за санкции. Русский фермер Олег Сирота». Промелькнула, конечно, мысль, что сами съедят, но мы, крестьяне, люди доверчивые...

Потом решил: нужно другие способы искать. И вот стою на Петербургском форуме, презентую свой сыр, никуда не ломлюсь, а тут: тук-тук по плечу. Оборачиваюсь: сотрудник президентской охраны. Куда, говорит, пропал? Переживаем, все ли с тобой в порядке? Да и по сыру вкусному соскучились... Видимо, я в какой-то особый список попал. С пометкой напротив фамилии: «этот бородатый всегда проносит с собой сыр».

Я смирился. И когда меня пригласили на Валдайский клуб, я впервые за 4 года не взял с собой головку для президента...

КУДА Я СПРЯТАЛ ГОЛОВКУ?

Со списком, похоже, я был прав. Все просто вошли в зал, где должен был выступать Владимир Владимирович, а я с полчаса беседовал с сотрудниками ФСО: куда я на этот раз запрятал сыр? Говорю, что не взял — не верят. Предлагаю поискать с помощью их спецтехники и собак, а они: все это настроено на взрывчатку и оружие, а не на сыр. Тут уже я не выдержал: да если бы я его спрятал, никаких собак не понадобилось бы — запах на весь отель бы пошел! В итоге поверили и по-отечески пожурили: нельзя, говорят, сыровару так себя вести и без сыра приезжать. А я им пообещал, что если выйдет оказия задать вопросу Владимиру Путину, то обязательно спрошу, куда предыдущие головки дели! Кто же знал, что так получится?..

И вот сижу и умных людей слушаю. Про мировую экономику, политику, войны... От слова «санкции» у меня, как у собаки Павлова, рефлекс сработал. Взял, да и поднял руку. Безо всякой надежды. А тут ведущий: а вот наш позитивный фермер хочет вопрос задать!

Ушам своим не поверил! Все, что хотел спросить, начинает улетать из головы по разным направлениям. Чувствую, что сейчас я буду выглядеть, как герой комедийного ролика, где люди пытаются задать вопрос президенту, а когда доходит очередь, слова из себя не могут выдавить от волнения.

Но я начал говорить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/674306" frameborder="0"></iframe> «Съели весь сыр» - Путин рассказал как президентская охрана пробует подарки.

«СЪЕЛИ САМИ»

Дальнейший диалог вы и сами видели: я поблагодарил президента за санкции, потом рассказал про наш проект, про бурное развитие сельского хозяйства в условиях санкций. А потом не удержался:

- Личный вопрос. Владимир Владимирович, я рекордсмен России, я девять раз пытался Вам подарить сыр. Девять раз у меня изымала охрана, она очень хорошо работает.

- И хорошо кушает, наверное, - ответил президент.

- Собственно говоря, вопрос: подарили они сыр, Владимир Владимирович, или нет? Потому что один раз я даже записку писал. Было написано: «Спасибо за санкции». Сказали, передадут. Передали или сами съели?

- Съели сами, - подтвердил президент мои догадки и порадовал: санкции пока не отменяют, уровень поддержки снижаться не будет, но чтобы мы не расслаблялись и работали над качеством.

Напоследок приглашаю Владимира Владимировича в гости, рассказываю про головку сыра, которая его ждет на нашей сыроварне, а он мне вдогонку:

- Давайте прямо сейчас, иначе до меня не дойдет. Надеюсь все-таки получить от вас сыр.

Во, блин, думаю, попал. Вот так шансы-то и упускают. Сыра-то нету с собой, а до конца мероприятия я никак в Истру не успею за ним метнуться... Сел, а руки дрожат, как у алкоголика после недельного загула. Сердце в пятки упало, потом обратно, потом еще куда-то... Неудобно-то как... Однако после разговора ко мне подошел сотрудник его администрации и попросил мой телефон. Неужели получится на этот раз? Вместо ответа он по-дружески потрепал меня по плечу. Сердце вернулось на место. Следующая попытка передать сыр президенту точно будет удачной!