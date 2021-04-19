В Москве пройдет Sport Forum Live

В программе «SportForumLive» пройдут более 50 деловых и спортивных мероприятий для специалистов отрасли и людей, занимающихся физической культурой

Министерство спорта РФ проводит 28-30 апреля в Гостином дворе конгрессно-выставочное мероприятие «SportForumLive. Современный спорт. Инновации и перспективы». Мероприятие входит в перечень официальных событий, проходящих под эгидой Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава».

В программе «SportForumLive» пройдут более 50 деловых и спортивных мероприятий для специалистов отрасли и людей, занимающихся физической культурой.

30 апреля в Гостином дворе пройдет итоговое (расширенное) заседание коллегии Министерства спорта Российской Федерации;

Участники форума смогут принять участие в тренировках по воркауту, фитнесу, настольному теннису, шахматам, смешанным единоборствам, интерактивному гольфу.

Также пройдет масштабная выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы». А журналисты и гости смогут задать свои вопросы представителям EURO-2020, Чемпионата мира по волейболу 2022 года, организаторов Универсиады-2023, посетив стенды этих мероприятий.