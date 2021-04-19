«Иронию судьбы» переснимут в Голливуде. А какие еще русские фильмы адаптируют за рубежом

«Спутник» в прошлом году стал лидером американского iTunes

Все чаще поступают приятные новости из-за океана. То купили сериал «Эпидемия». То заказали «Анну Каренину» снять. То «Иронию судьбы» хотят адаптировать. «КП» вспоминает проекты, которые приглянулись на западе.

«Спутник» (2020)

Пандемийный ответ фильму «Чужой» от Федора Бондарчука, который до сих пор идет в кино, запал в душу австралийским продюсерам, работавшим над «Матрицой» и «Джокером», и будет адаптирован для публики в США. «Спутник» в прошлом году стал лидером американского iTunes, так что аудитория ждет. Ремейк готовят к производству кинокомпании «Водород», Art Pictures Studio, Hype Film, Village Roadshow и 6th and Idaho.

«Кома» (2020)

Ответ Сарика Андреасяна фильму «Интерстеллар» тоже заинтересовал западных коллег. В январе 2020 года внимание к адаптации проекта проявил Майк Габрави — египетский продюсер «Курьера» (2012) и «Обители зла» (2002). Вроде как началось предметное обсуждение проекта, но за год далеко не продвинулось.

«Кома»

«Невеста» (2017)

Ужасы, которые выпускал продюсер Александр Роднянский, имеют не очень высокий зрительский рейтинг в интернете, зато за рубежом сборы «Невесты» составили 5,7 млн долларов (при бюджете фильма и маркетинга в 1,5 миллиона долларов). После чего права на картину выкупил сервис Netflix для онлайн-дистрибьюции в Латинской Америке.

«Невеста»

«Мертвые дочери» (2007)

Хоррор продюсеров Рубена Дишдишяна и Эдуарда Боякова, не возымевшая крупных сборов, тоже как ни странно записали в фавориты Голливуда, причем еще 15 лет назад до премьеры фильма. Якобы «Мертвыми дочерьми» заинтересовались кинокомпания Gold Circle («Скользящий») и Vertigo Entertainment («Звонок», «Проклятие» и «Темные воды»). Режиссер картины Павел Руминов признавался, что воодушевлен новостью, ведь это «уникальный случай для российского кино». Но дальше эйфории дело не зашло. Ограничились прокатом.