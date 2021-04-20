«Двойное добро» на День донора: москвичей приглашают сдать кровь и помочь в лечении 6-летнего мальчика с самым редким заболеванием в мире

Каждый человек может сделать доброе дело — сдать кровь в поддержку 6-летнего Серёжи Привалова Фото: предоставлено Фондом «География Добра»

20 апреля в России отмечается День донора — это повод еще раз напомнить всем, как важно сдавать кровь, и прийти на станцию переливания и самому сделать это. К этой дате в отделении переливания крови Городской клинической больницы №52 пройдет необычный марафон донорства «Добрый донор».

С 19 по 23 апреля каждый человек может сделать «двойное» доброе дело — сдать кровь и передать полученные на питание средства в поддержку 6-летнего Серёжи Привалова, подопечного благотворительного фонда «География добра».

У Сережи — синдром дефицита NEMO. Это одно из самых редких заболеваний в мире. Синдром сопровождается поражениями легких, желудочно-кишечного тракта, кожного покрова, иммунной системы. Единственный шанс на спасение — курс химиотерапии и пересадка костного мозга в больнице Цинциннати в США. Стоимость лечения для семьи неподъемная — 1 524 400 долларов (около 112 805 600 рублей).

Организаторами марафона «Добрый донор» выступают Благотворительный Фонд «География Добра» и отделение переливания крови Городской клинической больницы №52 — одного из старейших в Москве (организовано в ноябре 1970 года). В марафоне примут участие студенты московских вузов и медицинских колледжей, а также крупные холдинговые компании.

Из-за пандемии количество доноров резко снизилось, возник риск дефицита плазмы и эритроцитарной массы. С помощью марафона «Добрый Донор» организаторы хотят привлечь внимание жителей столицы к донорству, рассказать всем участникам марафона, почему так важно в современном мире быть донором, спасать жизни и помогать тем, кто действительно нуждается в помощи. Каждый донор вносит неоценимый вклад в выздоровление пациентов, находящихся на лечении в больнице, сообщает портал Открытые НКО.

В Отделении переливания крови ГКБ №52 будут присутствовать представители Фонда, они расскажут донорам и всем желающим о культуре благотворительности, о важности поддержки и взаимопомощи и о том, как при желании, можно передать средства, полученные за питание в помощь маленькому Сереже. Сейчас мальчик находится на постоянной терапии антибиотиками. Она позволяет поддерживать организм.

Фонд «География Добра» и Городская клиническая больница №52 приглашают москвичей принять участие в марафоне «Добрый донор»

Посмотреть полную историю Сережи можно на станице Фонда «География Добра». Донором может стать здоровый человек в возрасте старше 18 лет. С подробным планом мероприятий, перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к сдаче крови можно ознакомиться на сайте 52-й больницы и по телефону 8(498)196-35-33.

— Фонд «География Добра» и Городская клиническая больница №52 приглашают москвичей принять участие в марафоне «Добрый донор», спасти жизни людей и помочь Серёже Привалову стать здоровым и счастливым мальчиком, — говорят организаторы акции.

Адрес отделения переливания крови Городской клинической больницы №52 — улица Пехотная, 3.

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