Главной темой мероприятия станет обсуждение перспектив развития в сфере инноваций и высоких технологий

21 апреля 2021 года впервые в Сибири, в Томске, состоится выездная сессия Веронского евразийского экономического форума, на котором уже много лет обсуждаются самые актуальные вопросы мировой повестки - международные макроэкономические отношения, сотрудничество в энергетической и финансовой сфере, развитие инфраструктуры и т.д. Тема мероприятия - «Инновационные предприятия и технологии Томской области».

Сессия Веронского форума пройдет под патронатом Администрации Томской области и при содействии Ассоциации «Познаём Евразию», Фонда Росконгресс, Ассоциации европейского бизнеса, Ассоциации итальянских предпринимателей в России GIM Unimpresa, Петербургского международного экономического форума, Итало-российской торговой палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей и ТПП РФ. Организатор сессии – Банк Интеза.

На открытии мероприятия выступят заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Российской Федерации Паскуале Терраччано, а также председатель Совета директоров Банка Интеза, президент Ассоциации «Познае м Евразию» Антонио Фаллико.

Участие в сессии подтвердили представители итальянского бизнеса, заинтересованные в развитии сотрудничества с предприятиями Томской области, а также директор представительства Итало-российской торговой палаты в России Юрий Агапов и президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России GIM Unimpresa Витторио Торрембини.

Главной темой мероприятия станет обсуждение перспектив развития в сфере инноваций и высоких технологий (инжиниринг, IT-технологии, пищевое производство, агропромышленный комплекс,) в период преодоления пандемии.

В случае невозможности личного посещения мероприятия можно присоединиться к онлайн-трансляции в прямом эфире на сайте Ассоциации «Познаём Евразию»: www.conoscereeurasia.it или на сайте Фонда Росконгресс.

Прямая трансляция начнется в 06:00 (МСК) 21 апреля 2021 года.