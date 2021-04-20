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Экономика20 апреля 2021 17:00

Опубликована архитектура деловой программы ПМЭФ-2021

На Петербургском международном экономическом форуме запланировано более ста дискуссий
Источник:kp.ru
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На Петербургском международном экономическом форуме запланировано более ста дискуссий

На Петербургском международном экономическом форуме запланировано более ста дискуссий

На официальном сайте Петербургского международного экономического форума, который состоится 2–5 июня 2021 года, опубликована архитектура деловой программы. Главная тема Форума – «Снова вместе. Экономика новой реальности».

В основной деловой программе ПМЭФ-2021 – более ста мероприятий по четырем тематическим направлениям, посвященным вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки. Деловые сессии будут транслироваться на ресурсах Форума – таким образом доступ к дискуссиям получат участники из тех стран, где возможности перемещения ограничены в связи с мерами по противодействию распространению коронавируса. Ряд специальных сессий будет размещен в записи.

Ключевым направлением деловой программы станет трек «Объединяя усилия ради развития». В рамках трека состоятся сессии, посвященные вопросам восстановления экономики и международному сотрудничеству, в том числе дискуссии по вопросам евразийской интеграции, трансформации мировой торговли, эффективности работы бизнеса в период пандемии, рынку мировой электроэнергетики, восстановлению продовольственного рынка, устойчивости национальных систем здравоохранения.

- Прошедший год особенно ярко подчеркнул необходимость объединения усилий для решения национальных и глобальных задач. Экономика новой реальности – это экономика сотрудничества и партнерства, направленная на сохранение целей устойчивого развития. После долгого перерыва ПМЭФ станет одним из первых международных деловых мероприятий в очном формате, и, безусловно, площадкой построения диалога для реализации новых партнерских проектов», - отметил Первый заместитель Председателя Правительства РФ, председатель оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Андрей Белоусов.

Второй тематический блок деловой программы мероприятия посвящен национальным целям развития. Сессии трека охватывают вопросы перехода от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики, состояния инвестиционного климата в регионах России, формирования российского научно-технического пространства, развития финансового рынка, формирования экономики замкнутого цикла, функционирования системообразующих отраслей.

- Программа ПМЭФ в этом году отличается необычайной насыщенностью и актуальностью. Экономика новой реальности – повестка, которая охватывает все ключевые темы развития общества и государства. Глобальные вызовы, с которыми мы столкнулись в период пандемии, диктуют нам новые правила игры. Впереди долгий период восстановления после кризиса, и от наших действий, от эффективности планирования и управления, зависит, как быстро мы сможем преодолеть негативные последствия пандемии и перейти к устойчивому росту экономики. ПМЭФ снова соберет вместе представителей российского и международного бизнес-сообществ, органов власти и общественных организаций для поиска возможностей для взаимовыгодного сотрудничества и партнерства, – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Дискуссии трека «Технологии, расширяющие горизонты» охватывают темы международной кооперации в науке, цифрового суверенитета и информационной безопасности, цифровизации здравоохранения, техноэтики и другие.

Участники деловых сессий в рамках тематического блока «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы» озвучат культурные коды новой реальности, обсудят сотрудничество в международных образовательных проектах и новые навыки сотрудников и модели занятости в постковидном мире. Также запланированы сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.

На полях ПМЭФ пройдут традиционные межстрановые бизнес-диалоги с представителями бизнес-сообществ Италии, Германии, Франции, США, Индии, Африки, Финляндии, Японии, Латинской Америки, Ближнего Востока, а также диалог «ЕАЭС – АСЕАН». Кроме того, под эгидой ПМЭФ состоятся международные встречи в формате бизнес-румов с участием представителей международных партнеров Фонда Росконгресс и бизнеса в соответствующих регионах мира.

В деловую программу мероприятия включены завтрак для представителей фармацевтических компаний, завтрак Сбера и IT завтрак.

Помимо основной деловой программы, на полях ПМЭФ состоятся: Российский форум малого и среднего предпринимательства, Молодежный форум, мероприятия по линии ШОС, БРИКС и АСЕАН, Региональный консультативный форум B20, Форум креативного бизнеса и форум «Лекарственная безопасность», а также мероприятия по арктической и африканской повестке.

Ознакомиться с полной архитектурой ПМЭФ-2021 можно на официальном сайте мероприятия: www.forumspb.com.

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