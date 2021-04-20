Опубликована архитектура деловой программы ПМЭФ-2021

На Петербургском международном экономическом форуме запланировано более ста дискуссий

На официальном сайте Петербургского международного экономического форума, который состоится 2–5 июня 2021 года, опубликована архитектура деловой программы. Главная тема Форума – «Снова вместе. Экономика новой реальности».

В основной деловой программе ПМЭФ-2021 – более ста мероприятий по четырем тематическим направлениям, посвященным вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки. Деловые сессии будут транслироваться на ресурсах Форума – таким образом доступ к дискуссиям получат участники из тех стран, где возможности перемещения ограничены в связи с мерами по противодействию распространению коронавируса. Ряд специальных сессий будет размещен в записи.

Ключевым направлением деловой программы станет трек «Объединяя усилия ради развития». В рамках трека состоятся сессии, посвященные вопросам восстановления экономики и международному сотрудничеству, в том числе дискуссии по вопросам евразийской интеграции, трансформации мировой торговли, эффективности работы бизнеса в период пандемии, рынку мировой электроэнергетики, восстановлению продовольственного рынка, устойчивости национальных систем здравоохранения.

- Прошедший год особенно ярко подчеркнул необходимость объединения усилий для решения национальных и глобальных задач. Экономика новой реальности – это экономика сотрудничества и партнерства, направленная на сохранение целей устойчивого развития. После долгого перерыва ПМЭФ станет одним из первых международных деловых мероприятий в очном формате, и, безусловно, площадкой построения диалога для реализации новых партнерских проектов», - отметил Первый заместитель Председателя Правительства РФ, председатель оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Андрей Белоусов.

Второй тематический блок деловой программы мероприятия посвящен национальным целям развития. Сессии трека охватывают вопросы перехода от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики, состояния инвестиционного климата в регионах России, формирования российского научно-технического пространства, развития финансового рынка, формирования экономики замкнутого цикла, функционирования системообразующих отраслей.

- Программа ПМЭФ в этом году отличается необычайной насыщенностью и актуальностью. Экономика новой реальности – повестка, которая охватывает все ключевые темы развития общества и государства. Глобальные вызовы, с которыми мы столкнулись в период пандемии, диктуют нам новые правила игры. Впереди долгий период восстановления после кризиса, и от наших действий, от эффективности планирования и управления, зависит, как быстро мы сможем преодолеть негативные последствия пандемии и перейти к устойчивому росту экономики. ПМЭФ снова соберет вместе представителей российского и международного бизнес-сообществ, органов власти и общественных организаций для поиска возможностей для взаимовыгодного сотрудничества и партнерства, – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Дискуссии трека «Технологии, расширяющие горизонты» охватывают темы международной кооперации в науке, цифрового суверенитета и информационной безопасности, цифровизации здравоохранения, техноэтики и другие.

Участники деловых сессий в рамках тематического блока «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы» озвучат культурные коды новой реальности, обсудят сотрудничество в международных образовательных проектах и новые навыки сотрудников и модели занятости в постковидном мире. Также запланированы сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.

На полях ПМЭФ пройдут традиционные межстрановые бизнес-диалоги с представителями бизнес-сообществ Италии, Германии, Франции, США, Индии, Африки, Финляндии, Японии, Латинской Америки, Ближнего Востока, а также диалог «ЕАЭС – АСЕАН». Кроме того, под эгидой ПМЭФ состоятся международные встречи в формате бизнес-румов с участием представителей международных партнеров Фонда Росконгресс и бизнеса в соответствующих регионах мира.

В деловую программу мероприятия включены завтрак для представителей фармацевтических компаний, завтрак Сбера и IT завтрак.

Помимо основной деловой программы, на полях ПМЭФ состоятся: Российский форум малого и среднего предпринимательства, Молодежный форум, мероприятия по линии ШОС, БРИКС и АСЕАН, Региональный консультативный форум B20, Форум креативного бизнеса и форум «Лекарственная безопасность», а также мероприятия по арктической и африканской повестке.

Ознакомиться с полной архитектурой ПМЭФ-2021 можно на официальном сайте мероприятия: www.forumspb.com.