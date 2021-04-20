Минобороны уничтожило 200 террористов

Сирийцы обратились за помощью к нашим специалистам, и командование приняло решение нанести авиаудар Фото: EAST NEWS

26 мая в Сирии должны пройти выборы президента. Чем ближе эта дата, тем активнее недобитые террористы готовятся к нападениям на государственные учреждения в крупных городах. Сирийская разведка сообщила, что северо-восточнее Пальмиры террористы создали замаскированную базу. Там готовились боевики и собирался арсенал для проведения терактов в различных регионах республики. Сирийцы обратились за помощью к нашим специалистам, и командование приняло решение нанести авиаудар. По словам заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Александра Карпова, итог таков. Уничтожены:

два укрытия;

до 200 боевиков;

24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами;

около 500 кг боеприпасов и компонентов для создания самодельных взрывных устройств.

По словам Карпова, подготовка террористов ведется в тренировочных лагерях боевиков на неподконтрольных сирийским властям территориях. В том числе в зоне Эт-Танф - ее контролируют вооруженные силы США.

В конце марта российские военные сообщали, что боевики запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» планировали инсценировать химическую атаку в сирийской провинции Идлиб. Таким образом террористы по уже отработанной схеме рассчитывали обвинить сирийские власти в атаке на граждан.КСТАТИ

До появления российской военной группировки в Сирии (октябрь 2015 года) вооруженные формирования террористов контролировали более 70% национальной территории республики. Сейчас законные власти этой страны контролируют почти 90% своей территории.