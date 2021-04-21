Бесплатный ремонт, поездка на море и обретение семейного счастья: что можно получить, участвуя в телешоу

Чтобы выбрали вашу анкету, важно не только показать пространство квартиры, но и эффектно преподнести историю об активной творческой семье. Фото: Shutterstock

Квартирный вопрос

Уйти из одной квартиры, а вернуться в другую, свежую и современную? Почему бы и нет? Главное, что все это бесплатно! Фото: Телеканал «НТВ»

«Большая переделка» на канале «Россия» обещает героям дизайнерский ремонт и грамотную организацию пространства. Заявки на участие в проекте принимаются от семей собственников квартир площадью не менее 40 квадратов в Москве или области (не далее 45 км от МКАД). Телевизионщики не берут в работу необжитые неотделанные новостройки. Ну и если вас выберут, то придется съехать из жилья на полтора-два месяца.

Та же компания, кстати, занимается производством передачи «Квартирный вопрос» (НТВ) - требования к квартирам/участникам такие же. Между прочим, «Квартирному вопросу» исполняется 20 лет, и к юбилею впервые снимут выпуски не только с квартирами из Московского региона - принимают заявки из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Ярославля, Нижнего Новгорода, Кирова.

Чтобы выбрали вашу анкету, важно не только показать пространство квартиры, но и эффектно преподнести историю об активной творческой семье.

А вот еще одно шоу про ремонт - «Дорогая, я забил» (канал «Ю»). Участвовать могут только семьи с детьми до 15 лет. На три дня все домашние дела и забота о детях ложатся на плечи главы семьи. Пока муж будет хозяйничать, жена отправляется отдыхать. Параллельно отец семейства делает ремонт в одной из комнат. Через три дня его труд оценивают и решают, достоин ли он приза в 200 тысяч рублей.

Как попасть:

«Большая переделка», «Квартирный вопрос» - заполнить анкету на сайте peredelka.tv

«Дорогая, я забил» - u-tv.ru/castings

Путешествие

В шоу «Четыре свадьбы» (канал «Пятница!») круг участников ограничен молодоженами. В каждом выпуске передачи четыре невесты доказывают, что именно их свадьба самая лучшая (организация, сценарий, платье и т. д.). Победитель в каждой передаче получает приз - романтическое путешествие на экзотический курорт.

Есть еще один способ отправиться в бесплатное путешествие. Помните, как в фильме «Отпуск по обмену» Кэмерон Диас и Кейт Уинслет меняются на время домами, которые находятся в разных странах? Так вот, можно попробовать что-то подобное, только за чужой счет.

Для реалити-шоу «Обмен домами» (канал «Ю») ищут семьи с детьми, которые три дня хотят пожить жизнью иностранцев или знаменитостей. Здесь важно наличие действующих виз, но главное - показать в анкете уникальность своего дома.

Как попасть:

«Четыре свадьбы» - заполнить анкету на сайте friday.ru/castings

«Отпуск по обмену» - u-tv.ru/castings

Личное счастье

Конечно, далеко не все пары, образовавшиеся на шоу «Давай поженимся!», идут в загс, но шанс найти здесь настоящую любовь все равно есть. Фото: Первый канал

Если интернет-знакомства вам надоели, то можно попытать счастья в телешоу. Ответить на неудобные вопросы от Ларисы Гузеевой в «Давай поженимся!», поселиться в «Доме-2» (он теперь на канале «Ю»), рассказать все свои тайны в «Секрете» (ТНТ) - ко всему этому надо быть готовым. В отличие от интернета на ТВ женихи и невесты меньше врут, ведь вещают на миллионную аудиторию.

Одно условие для всех - участвовать в шоу могут люди, которые не состоят в браке.

Редакторы программ чаще отбирают харизматичных участников с интересными анкетами, поэтому присылайте небанальные фото и сочиняйте о себе интересные истории - если выдумаете роман с известной личностью, то точно позовут.

Как попасть:

«Давай поженимся» - заполнить анкету на сайте 1tv.ru/kastingi-pervogo

«Секрет» - castings.tnt-online.ru

«Дом-2» - записаться на кастинг по номеру телефона +7 (985) 850-02-20

Гардероб и внешность

На ТВ вам помогут превратиться из серой мышки в роковую женщину. Фото: Instagram.com

Чтобы попасть в телепроекты, где женщинам обновляют гардероб и внешность, нужно не только показать себя в образе серой мышки, но и сочинить душещипательную историю. Без нее, даже если вы придете на кастинг в дырявом турецком свитере, вас не возьмут. Телевизионщикам нужна драматургия - они должны спасать не столько внешность, сколько душу. Так что включайте воображение!

На СТС ищут именно таких героинь в шоу «Рогов в деле», где за вашу трансформацию возьмется стилист Александр Рогов.

На ТНТ с дамами работают в проекте «Перезагрузка» - здесь за вас возьмутся стоматологи, пластические хирурги, косметологи, парикмахеры, психологи. Здесь есть ограничения по возрасту для участниц - от 18 до 35 лет.

А вот у «Модного приговора» таких ограничений нет. После участия вещи, подобранные стилистами, вам подарят. Правда, многие рассчитывают обзавестись дорогими брендами - на это надеяться не стоит.

Бесплатно похудеть под контролем крутых врачей и тренеров можно на реалити-шоу «Битва за тело» («Ю»). Требования к героям специфические - вес от 150 кг, возраст от 15 до 50 лет. В заявке обязательно укажите, что хотите не только сбросить вес, но и изменить образ жизни, придумайте крутую мечту, которую осуществите, если похудеете.

Как попасть:

«Рогов в деле» - заполнить анкету на сайте ctc.ru/casting

«Перезагрузка» - castings.tnt-online.ru

«Модный приговор» - 1tv.ru/kastingi-pervogo

«Битва за тело» - u-tv.ru/castings