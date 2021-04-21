«Пятёрочка» остаётся самым любимым брендом россиян

Об этом свидетельствуют данные исследования BCG и «Ромира» «С оптимизмом в будущее». В топ-3 также вошли Озон и Youtube.

Исследование анализирует отношение потребителей к сложившейся на фоне пандемии COVID-19 ситуации, а также изучает изменения потребительского поведения на горизонте шести месяцев и перспективы различных каналов сбыта. В нём приняли участие 1500 респондентов из разных социально-демографических групп с углублённым исследованием по Москве. Респонденты отвечали на вопросы, структурированных по следующим блокам тем: отношение к пандемии, знания о вирусе, потребительские настроения, расходы в различных категориях.

В самом начале пандемии коронавируса в России одним из ключевых принципов «Пятёрочки» стала забота о безопасности и здоровье гостей и сотрудников. Сеть обеспечила сотрудников магазинов средствами индивидуальной защиты, дезинфекции и необходимым оборудованием: бесконтактными градусниками, контейнерами для использованных СИЗ. Кроме того, на сегодняшний день все магазины также оснащены рециркуляторами для обеззараживания воздуха в помещениях, бесплатными масками для гостей и антисептиками. Комплекс мероприятий по обеспечению безопасного магазина вкупе с шаговой доступностью «Пятёрочки», возможностями экспресс-доставки и низкими ценами являются важными элементами создания комфортной среды для совершения ежедневных покупок и укреплению доверия потребителей.

«Заслужить доверие гостей – приоритет номер один для нас. Мы видим, как важно соблюдать меры предосторожности, внимательнее относиться к себе и окружающим. Чтобы походы в магазин не вызывали чувство беспокойства за собственную безопасность, мы реализовали целый комплекс инициатив, которые позволили нам минимизировать риски заражения и повысили комфорт наших гостей. Мы развиваем сервис экспресс-доставки продуктов из магазина на дом, а также систему «Экспресс-скан», которая позволяет самостоятельно совершать покупки с помощью мобильного приложения, минуя кассы. Я рад, что все эти усилия ценят наши гости и вновь называют нас своим любимым брендом. Мы будем стараться и далее укреплять это доверие», — отметил генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров.