Группа «Агата Кристи» спасла жизнь комику Михаилу Шацу, когда его чуть не расстреляла охрана пьяного олигарха на корпоративе в Крыму

Михаил Шац в гостях у ютуб-блога WOO DOO MEDIA

Шоумен и телеведущий Михаил Шац, отлично известный публике по программам «Назло рекордам», «О.С.П. - студия», «Слава Богу, ты пришел» и другим, теперь занимается стендапом. Читает со сцены монологи с шутками и реальными историями из своей жизни. И вот, в гостях у ютуб-блога WOO DOO MEDIA комик вспомнил, как проходил самый необычный корпоратив в его жизни. Дело было в Ялте начала нулевых.

— Летим частным бортом, очень условный советский люкс, надо вести день рождения, — рассказал Шац. — У кого — не знаем, зовут человека Макс. Огромное количество артистов, человек 30. Леонид Агутин, Анжелика Варум, «Агата Кристи». Мы от них торчали в 90-е, и они торчали, как оказались. Нас отвезли в гостиницу именинника «Ореанда». В 7 часов вечера объявили начало. Мы с женой Татьяной спускаемся и видим: за столами, накрытыми на 400 персон, сидит 12 человек. Идет бухач. Главный подарок Максу сделали — огромная золотая чаша, инкрустированная рубинами, из которой он пил водку. И именинник быстро «набирает форму», глаза стеклянеют.

Михаил Шац вместе с Татьяной Лазаревой начали работать на сцене, но хозяин торжества перебил его, подозвал к себе, вывел на улицу и подвел к бассейну.

- У около этого бассейна стояли около 15 автоматчиков, - продолжил Шац. - И когда мы вышли, они одновременно щелкнули затворами. Я не понял, что происходит. Но меня насторожило начало нашей беседы. Он подходит вплотную и говорит: «Че-то не смешно». Повторюсь, до этого я всего лишь поприветствовал зал. И я ответил: «Скоро будет смешно». Больше ничего придумать не мог в тот момент. Он снова посмотрел на меня и сказал: «Посмотрим, **** (блин)». После мы вернулись обратно.

Именно около этого бассейна стояли около 15 автоматчиков

В зале было мало людей, почти все приглашенные гости, которых объявлял Михаил, не явились, Агутин и Варум попросту сбежали, как только поняли, что дело пахнет керосином. И ситуацию спасла «Агата Кристи». А точнее, тот факт, что братья Самойловы оказались на одной волне с именинником.

- Как я уже сказал, ребята были на пике карьеры, как им казалось, и торчали по-черному, - вспомнил шоумен. - Оба брата [Самойловы] пришли в невменько. И абсолютно совпали с Максом. И шоу с ними продолжалось часа два. Пели одни, потом с именинником, потом он пел сам. А потом произошло то, чего я не видел раньше. Они просто продали этому Максу группу. В какой-то момент он просто сказал: «Я покупаю вас!». А они ответили: "*****! (офигенно)". Объявил миллион долларов. И они продали Максу группу. Правда, это потом все забыли. А я сразу же ретировался.