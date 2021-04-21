Андрей Соломатин — о вылете ЦСКА из Кубка: «С приходом Олича изменений в игре не заметил»

Ивица Олич не так давно встал на место главного тренера ЦСКА. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Московский «Локомотив» переиграл ЦСКА в полуфинале Кубка России (3:0) и обеспечил себе место в финале, где встретится с самарскими «Крыльями Советов». Для «железнодорожников» это победа стала десятой подряд в текущем году.

А вот у ЦСКА дела обстоят не так радужно. Ивица Олич потерпел второе подряд поражение у руля «армейцев» и, соответственно, вылетел из Кубка. С такой невзрачной статистикой ЦСКА подходит к матчу со «Спартаком». Экс-защитник «Локомотива» и ЦСКА Андрей Соломатин смотрел полуфинал на трибунах и сразу после финального свистка прокомментировал «Комсомолке» кубковое дерби и состояние красно-синих после двух подряд поражений.

— Прежде всего, поздравляю «Локомотив» с выходом в финал. Но большую часть матча ЦСКА имел преимущество. По ударам и угловым — тоже. Всё дело было в завершающей стадии атаки, но это заслуга «Локомотива». Они ложились под мяч, блокировали удары. Можно вспомнить спасения Гилерме. Хотя, в принципе, всё перекрывалось на подходах, — поделился с kp.ru впечатлениями от игры Соломатин.

Ивица Олич не так давно встал на место главного тренера ЦСКА. Болельщики красно-синих надеялись, что хорват взбодрит команду, но предыдущий матч ЦСКА с «Сочи» вызвал лишь критику в адрес Олича. Андрей Соломатин признался, что после матча с «Локо» резких высказываний к фигуре Олича быть не должно.

— Сегодняшняя игра была лучше, чем в Сочи. Поражение поражению рознь. Хотя сегодня проиграли разгромно в три мяча, играли лучше, чем с «Сочи». Дальше — дерби. Впереди непростые матчи. Здесь уже тренерское мастерство Олича должно проявиться. Надо отметить, что обойма у ЦСКА неполная. Поэтому сложно говорить, что это тренерское поражение. Проиграла вся команда сегодня. Хотя, с приходом Олича я пока не заметил никаких изменений, — признался Соломатин в беседе с корреспондентом kp.ru.

«Локомотив», видимо, тоже не заметил никаких изменений в ЦСКА с приходом Олича. Во второй части сегодня подопечные Николича успели обыграть «армейцев» и при Гончаренко, и при новом главном тренере. Соломатин пожелал удачи «Локо» в ближайших матчах и дал небольшой прогноз на финал Кубка России.

— От души желаю удачи «Локо» в Питере и победы в Кубке. Самара качественно играет в обороне, очень мало пропускают в последних матчах. Плюс, это финал, один матч. От этой игры можно ожидать всё, что угодно, - заметил он.

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