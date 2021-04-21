Федор Смолов - один из лидеров "Локомотива" весны 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты "Локомотива" стали вторыми финалистами Кубка России 2021. Они разгромили 3:0 столичный ЦСКА на своем поле в Черкизово и теперь сыграют в решающей игре турнира против самарских "Крыльев Советов".

На эту встречу "Локомотив" и ЦСКА уже выходили, зная итог первого полуфинала. В нем в серии послематчевых пенальти в Грозном "Ахмат" уступил "Крыльям Советов" (1:1, 1:4 по пенальти). Так что для волжан было бы хорошо, если "Локо" одержит победу, ведь тогда будет больше шансов на игру в еврокубках уже в следующем сезоне.

Счет в этом поединке уже на 16-й минуте открыл форвард "Локомотива" Франсуа Камано, умело воспользовавшись передачей от молодого хавбека "Локо" Рыбчинского. Хозяева поля выиграли 1:0 первый тайм встречи.

Вратарь "Локомотива" Гильерме вернулся в состав на полуфинал с ЦСКА. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В начале второго тайма после подачи с углового "Локомотивом" случился второй мяч. Мацей Рыбус навесил в штрафную, где в результате борьбы форварда "Локо" Смолова и защитника ЦСКА Облякова нападающий хозяев удачно подставил ногу. И мяч влетел в ворота, полетев через вратаря армейцев Акинфеева по невероятной траектории. Официально этот мяч, забитый на 53-й минуте поединка, записали как автогол Облякова.

Точку в матче поставил польский легионер "Локомотива" Гжегож Крыховяк, который в добавленное время на 91-й минуте забил третий мяч, доведя счет до разгромных 3:0.

И теперь Кубок России сезона 2020/2021 будет разыгран в финале, который пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде. За трофей поспорят столичный "Локомотив" и самарские "Крылья Советов". В прошлом сезоне Кубок России, напомним, достался питерскому "Зениту", который в финале обыграл "Химки" со счетом 1:0.