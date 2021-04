Топ 3 самых изученных хондропротектора при остеоартрозе

Если кому-то помогло одно, стоит ли сравнивать его с другими? Как долго придется пить обезболивающие препараты для суставов и достаточно ли только их?

Здесь мы расскажем о том, что помогает суставам и какие средства наиболее хорошо изучены.

Остеоартроз в Международной классификации болезней именуют остеоартритом. Он часто затрагивает крупные суставы: коленный и тазобедренный, но нередко возникает и в более мелких – плечевом или локтевом и в совсем небольших – суставах кисти рук.

Средства, рекомендуемые при остеоартите, называются хондропротекторами (chondros – хрящ, protector – защитник). Хондропротекторы стандартно назначаются вместе с препаратами для лечения боли в суставах и выступают в роли строительного материала для восполнения структуры суставного хряща [1-4]. Хрящ необходим для амортизации и обеспечения скольжения суставных поверхностей при движении. Именно хондропротекторы способствуют замедлению течения остеоартрита, влияя не только на симптомы, которыми он проявляется, но и механизмы.

Хондропротекторы существуют в различных формах выпуска: например, в растворе для внутримышечных инъекций, назначаемом врачом; в форме капсул или таблеток; и наружные — мази, гели. В их составе бывает одно действующее вещество или несколько, когда используется комбинация двух, трех или более.

Какое средство необходимо для суставов

• Хондроитина сульфат

Это основа каркаса суставного хряща, его матрикса. Хондроитин давно доказал свою эффективность и входит в клинические рекомендации для лечения остеоартрита крупных российских и европейских ассоциаций специалистов [1-4]. Он представляет собой строительное сырье для восстановления хряща. Благодаря его поступлению поддерживается вязкость синовиальной жидкости и подавляется активность специальных ферментов, разрушающих хрящ: эластазы и гиалуронидазы. Также хондроитин демонстрирует анальгетическое действие, снижая концентрацию молекул, вызывающих воспаление и боль [5,6]

Хондроитин помогает [5,6]

→ в снижении интенсивности боли и уменьшении необходимости в анальгетиках;

→ в улучшении подвижности суставов;

→ в замедлении разрушения хряща.

Хондроитина сульфат может быть как единственным в составе хондропротектора, так и в комбинации с другими.

• Глюкозамин

Это натуральный компонент хряща, поддерживающий выработку синовиальной жидкости, а именно ее соединений — гиалуроновой кислоты и протеогликанов. Действие глюкозамина подтверждено клиническими исследованиями [7].

Глюкозамин [7]:

→ уменьшает интенсивность боли;

→ замедляет разрушение;

→ способствует синтезу веществ суставной жидкости;

→ улучшает функцию суставов.

Глюкозамин хондроитин комплексы – это наиболее часто встречающееся сочетание в составе средств-хондропротекторов.

• Комплекс NEM®

Комплекс NEM® (Natural Eggshell Membrane – англ., натуральная оболочка яичной скорлупы) — это инновационная разработка компании ESM Technologies LLC (США) с запатентованной методикой частичного гидролиза и бережного ферментирования компонентов.

NEM® — природный источник гликозаминогликанов, составляющих матрикс хряща, натуральное вещество оболочки яичной скорлупы. Ученые выявили в его составляющих такие важные соединения, как хондроитина сульфат, коллаген, эластин, гиалуроновую кислоту, жизненно необходимые микроэлементы — кальций и магний [8,9]. Все это помогает обеспечивать поддержку каркаса хряща вместе с волокнами коллагена. Более чем за 15 лет изучения комплекса NEM® в специализированных изданиях было опубликовано шестнадцать исследований, прошедших в США, Германии, Италии, Турции, Канаде [10]. В научных работах выявлены противовоспалительное [11] и иммуномодулирующее [12] свойства NEM®. Он также способствует замедлению разрушения суставного хряща [13].

Комплекс NEM®:

→ помогает снизить воспаление [8];

→ способствует уменьшению интенсивности боли в суставах, возникшей на фоне физической нагрузки;

→ помогает уменьшать интенсивность боли и скованность у пациентов с остеоартритом [14]

→ улучшает гибкость суставов [15];

→ помогает снизить возрастное разрушение хряща при остеоартрите [16];

→ отличается безопасностью применения [17].

Все эти 3 компонента находятся в составе капсул МУКОСАТ® – хондропротекторе нового поколения.

Кроме хондроитина, глюкозамина и комплекса NEM® капсулы дополнены натуральным противовоспалительным средством — экстрактом корня гарпагофитума (также известным как мартиния душистая), помогающим в снижении интенсивности боли и улучшении подвижности [18,19].

МУКОСАТ® капсулы могут применяться в комплексной схеме при остеоартрозе и остеохондрозе вместе с лекарственными средствами.

С подробной информацией вы сможете ознакомиться, перейдя по ссылке в инструкцию к капсулам МУКОСАТ® [20]

Другая комбинация изученных хондропротекторов содержится в шипучих таблетках МУКОСАТ®.

Это сочетание глюкозамина и хондроитина, дополненное метилсульфонилметаном (МСМ) – натуральным соединением на основе серы, необходимым для синтеза коллагена и самим по себе оказывающим противовоспалительное действие [21,22]. МСМ помогает восстанавливаться суставам и мышцам после физических нагрузок, в том числе, спортивных тренировок.

МУКОСАТ® шипучие таблетки применяется при возрастных изменениях или физических нагрузках для замедления износа хряща. Также они поддерживают поступление важных веществ вне периода обострения остеоартроза или остеохондроза.

Их удобно принимать: достаточно растворить таблетку в 200 мл воды. Более подробную информацию можно найти во вкладыше инструкции к шипучим таблеткам МУКОСАТ®.

Представленная информация не заменяет консультации врача. Обратитесь к специалисту.

