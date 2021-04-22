Турецкий журналист о послании Путина: «Это манифест нового мира»

Российского лидера автор назвал личным кошмаром Джо Байдена. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Турецкая газета Sabah выпустила громкую статью, в которой послание Путина Федеральному собранию, оглашенное в среду 21 апреля, названо ни много ни мало «манифестом нового мира».

«Почти все западные аналитики говорят о том, что сегодня проявляется подъем духа «незападного мира». Трансатлантический мир, который представляют США и Европа, как медленно тонущий корабль», - пишет журналист.

Вашингтон уже не в том состоянии, чтобы ответить на стратегические шаги России и Турции - ни в военном, ни в экономическом, ни в геокультурном плане. Америка и Европа уже не могут защищать прежний порядок, поэтому изо всех сил стараются саботировать формирование нового.

На передовых ролях в новом мире стоят Китай, Гонконг, Россия, Турция и, как это не парадоксально, Украина. Эти страны нейтрализуют шаги США в Средиземноморье и Азии, полагает журналист. Пытаясь устоять на прежних позициях, США пытаются использовать против России украинский кризис.

На сегодня Вашингтон оказался под прессингом Москвы и Пекина. А Владимир Путин так и вовсе превратился в персональный кошмар для президента США Джозефа Байдена.

«Вчера Путин настроил Запад на это психологическое, политическое и военное превосходство (нового мира - прим.ред.). В своей речи он подчеркнул, что США и их приверженцы превратились в бандитские государства, - говорится в статье. - На самом деле российский лидер был прав, потому что даже американский аналитик Роберт Каган называет США «супер-изгоем».

«Российский лидер, как и ожидалось, выдвинул Западу ультиматум: «Не провоцируйте нас, иначе вы столкнетесь с последствиями, о которых вы никогда не вспомните, но о которых вы так сожалеете».

Накануне Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Президент сделал ставку на решение внутренних проблем россиян. В конце своей речи он упомянул о недружественных акциях некоторых западных государств. Он подчеркнул, что за любыми действиями поступит ассиметричный, быстрый и жесткий ответ. При этом президент выразил надежду, что никто не станет переходить «красную линию», которую определяет сама Россия.

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