«Президент предупредил Шерхана и прилипал»: Дмитрий Песков - о том, сколько спит Владимир Путин, его переживаниях за Донбасс и банковских вкладах

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Почему послание президента Федеральному собранию держится в таком секрете до самого начала?

- Никакой тайной работы не ведётся. Более того, накануне был брифинг, но под строгим запретом раскрывать информацию. Перед Посланием главные редактора СМИ собирались в Администрации. И представители Администрации беседовали с ними по основным положениям, которые президент собирается огласить.

С другой стороны, заранее нет смысла оглашать планы, потому что президент финальную часть работы совершает сам. Он сам вносит финальную правку, и зачастую добавляет новые посылы. Так что мы сами узнаём об этом только в момент оглашения.

- Сколько помощников и советников помогали президенту готовить это послание?

- Вы знаете, что у Администрации большое экспертное управление. Но это только подготовка основной болванки. Конечно же, подготовка невозможна без теснейшей координации с правительством, так что мы всегда на связи со всеми профильными вице-премьерами, с министрами, с министром финансов. Потому что все меры, которые предлагаются, они так или иначе имеют свое численное отражение.

- А можно как-то поучаствовать в подготовке послания?

- Свои предложения к посланию присылают практически все ведомства, многие главы регионов, общественные деятели. Поэтому, если в следующем году вы такие предложения сформулируете и пришлете заранее, если они лягут в общую канву, то мы обязательно их используем.

- Сколько времени готовится послание? В течение всего года набрасываются предложения или буквально за неделю-две собираются эксперты и уже разрабатывают?

- Послание так или иначе является производным от планов развития, которые на повестке дня. Которые постоянно корректируются с учетом повестки. Но непосредственно текст готовится где-то месяца полтора. Это время ведется активная работа.

О накоплениях Путина и о своем доходе

- Декларации о доходах выложили специально перед Посланием?

- Нет, просто существуют определенные законом сроки для публикации деклараций.

- Почему пресс-секретарь за год заработал больше, чем президент?

- Ну, не только пресс-секретарь за год заработал больше, чем президент. За год многие заработали больше, чем президент. Дело в том, что по-разному начисляется зарплата. Разные доходы от банковских вкладов, от средств, которые находятся в том или ином управлении.

- Почему конкретно вы заработали больше, чем Владимир Владимирович? Честно.

- Честно. У меня есть банковские вклады, от которых я получаю проценты. Есть денежные средства, которые находятся в управлении. У нас — госслужащих — достаточно сильные ограничения на покупку разных акций, облигаций и так далее. Мы, например, по закону не имеем права покупать иностранные акции и облигации и компании. А я вам признаюсь, что очень много российских компаний, которые у нас очень популярны, по сути, являются иностранными. Деньги, которые есть пытаемся стараемся отдавать их отдавать компаниям в управление, что не запрещено законом. И вот эти доходы плюсуются к зарплате. Они и декларируются.

- А у президента есть вклады?

- У президента есть банковские вклады.

Президент предупредил Шерхана и прилипал Фото: REUTERS

- Каждый год Владимир Путин декларирует «Ниву», «Волгу» и прицеп «Скиф». Где хранятся эти автомобили? В каком они состоянии? Кто за ними ухаживает? Кто пользуется прицепом? Например, шеф-редактор КП Евгений Сазонов интересуется, готов купить этот прицеп, если Владимир Владимирович не против.

- Я не знаю точно, где хранится «Волга» и прицеп «Скиф», но могу предположить, что хранятся в каком-то гараже. Ясно, что не на улице брошены. Президент «Волгой» пользовался пару раз, но это было достаточно давно. Он на «Волге», по-моему, даже Буша катал. А прицеп «Скиф»… Мне неизвестно о том, что президент когда-то им пользовался. Тем не менее, он числится за ним, поэтому он обязан его указывать.

О льготах и мерах поддержки

- Давайте вернемся к Посланию. Как вы думаете, какая часть его была самой важной для президента?

- Ну, для президента всегда самое важное то, что касается непосредственно людей. И президент четко сказал, что он понимает, насколько всем тяжело пришлось, и он понимает, насколько актуальны проблемы доходов людей, которые понизились у многих, и проблемы бедности. Последовательная линия президента на оказание помощи тем, кто нуждается в первую очередь, нашла свое подтверждение в полный рост. И я думаю, что это наиболее важная часть для президента. Это и помощь школьникам, и одиноким матерям, и детям по разным возрастным категориям. Это всё очень дорогие в бюджетном исполнении меры, но, тем не менее, это является безусловным приоритетом для главы государства.

- Хватит ли финансов, чтобы все это реализовать?

- Безусловно. Во-первых, это все не с потолка берется. Я сказал, что это плод коллективного труда и проработки во многом также с Министерством финансов. Потому что эти инициативы тщательно прорабатываются. И, разумеется, не допускается ситуация, когда какие-то решения могли бы привести к разбалансировке бюджета. Об этом не может быть и речи.

- Дмитрий Сергеевич, когда я слушал Владимира Владимировича, у меня было такое ощущение, что он говорит немножко о другой стране, о той стране, по которой мы все ностальгируем, когда были эти гарантии для малышей, для дошколят, для первоклашек, для мам, которые без мужей, и т.д., которую мы утратили. И о той стране, которая будет завтра, может быть, в 22-м, 23-м и т.д. У вас не было такого ощущения, что мечтатель у нас президент?

- Нет. Президент совсем не мечтатель, он абсолютно трезво оценивает ситуацию. Еще раз говорю, он четко сказал, что он понимает, насколько тяжело многим, он понимает, насколько тяжелые последствия у коронавируса. Президент четко сказал, что у нас катастрофическая ситуация с деторождаемостью, совпали демографические ямы 40-х и 90-х годов, упала рождаемость. Мы сейчас справляемся с этими историческими последствиями. При этом у нас социальное государство по Конституции, и для президента это чрезвычайно важно. Отсюда такое количество мер поддержки, льгот, которые у нас реализуются, и которыми пользуется население. Никакого мечтательства здесь нет.

О «Шерхане» и «прилипалах» из послания

- Владимир Владимирович сказал: «Надеюсь, что никому не придет в голову перейти к отношении России так называемую красную черту» (это уже международная часть – А. Г.). А где она будет проходить? Кто будет определять в каждом конкретном случае? Может быть, она уже пройдена? И к кому обратился президент, кого он предупредил?

- Ну, он предупредил Шерхана и прилипал.

- И похвалил Киплинга. Вы так от ответа ушли?

- Что касается красных линий, то они очевидны. В первую очередь это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней по недопущению вмешательства кого-то извне, будь то наши выборы или другие внутриполитические процессы. Это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, это недопущение ущемления экономических интересов нашей страны и т.д.

- Объявление о митингах в Москве и других городах как-то скорректировало тон или смысл Послания?

- Нет, это совершенно не связанные явления. Все-таки Послание – это событие, которое во многом определяет судьбы развития нашей страны на следующий год, а другая субстанция – не имеет отношения к большинству населения нашей страны.

Для президента всегда самое важное то, что касается непосредственно людей Фото: REUTERS

О Донбассе

- Многие ожидали, что сегодня Путин объявит о начале интеграции в состав России ДНР и ЛНР. Были ли основания для таких разговоров, может быть, в проекте это было? И почему ДНР и ЛНР вообще не прозвучали? Когда ждать конкретики в этом направлении?

- Россия помогает Донбассу. Действительно, люди, которые живут там, это героические люди. Героические и несчастные люди одновременно. Это очень гордые люди. Почему они несчастные? Потому что они отвергнуты своей родиной, своей страной. Это самое страшное, что может произойти, самое страшное, что может сделать страна. Это люди, которые были под обстрелами танков своей страны, под обстрелами артиллерийских орудий своей страны. И, конечно же, они небезразличны России. Вереницы грузовиков с гуманитарной помощью, другие виды поддержки - разумеется, это все имеет место и будет продолжаться. Но Россия, вы знаете, делает все, что может, чтобы наряду с другими участниками Минской группы оказать содействие в урегулировании этого конфликта. Дело идет очень тяжело.

Об идее Зеленского встретиться с Путиным

- Раз уж мы заговорили про других участников минской группы, сегодня ночью Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину, предложил встретиться в Донбассе. Видел ли президент наш этот ролик? И согласен ли встретиться?

- Текст ему положили на стол оперативно. Но я пока не уверен, что у него было время с ним ознакомиться. Все-таки, он традиционно большую часть ночи накануне подобных мероприятий работает над текстом. В то ночь он тоже работал. Поэтому я не знаю, будет ли смотреть. Сегодня у президента запланирован ряд рабочих встреч, мероприятий. Если у него время найдется с этим ознакомиться, то он, конечно же, ознакомится. Но так или иначе, ему это будет доложено.

- Некоторое время назад Зеленский еще жаловался, что звонил в Кремль, но обратной связи не было. Владимир Владимирович не считает нужным с ним общаться? И если да, то почему?

- В последние дни никаких запросов на общение не было. Но, понимаете, очень важно общаться, когда для этого создаются какие-то предпосылки. Все мы знаем, что на протяжении последних нескольких месяцев на линии соприкосновения было огромное количество провокационных обстрелов территорий самопровозглашенных республик со стороны вооруженных сил Украины. Эти провокации не прекращались изо дня в день. Собственно, именно это привело к эскалации напряженности.

- Я как-то спросил у Путина: «А почему Путин всех награждает, почему президента никогда не наградят?» Я думаю, что народ наш нормально бы воспринял, орденом, медалью. У президента всего два ордена – «Знак Почета» советский и «Знак Почета» российский. Это несправедливо.

- Я точно не знаю, но могу лишь предположить. Вы знаете, что государственная награда присуждается указом главы государства. Наверное, просто по закону некому присудить награду президенту. Президент себя сам наградить не может и никогда не захочет.

Об отпуске Путина и самочувствии после прививки

- А в отпуск он как уходит? Он пишет заявление сам себе?

- Вы знаете, что он полноценно в отпуск никогда не уходит. Он использует, как правило, какие-то выходные дни, чтобы выскочить куда-то, туда же в Туву, в Бурятию и так далее. Куда-то в те края. Но я и не знаю за многие годы какого-то периода, когда он прямо на неделю и так далее брал отпуск. Такого не было.

- Как Владимир Владимирович себя чувствует после второй прививки от коронавируса?

- Хорошо. Абсолютно рабочее обычное состояние.

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