Вопрос дня: Какая книжка на вас больше всего повлияла в детстве? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Игорь ЛОМАКИН, глава Тобольской комплексной научной станции Сибирского отделения РАН:

- «Маугли» - однозначно. «Остров сокровищ» - разумеется. «Повесть о настоящем человеке» Полевого - это потрясение.

Андрей ЛАМАНОВ, летчик, посадивший в Ижме аварийный самолет:

- Я рассказы и пьесы Чехова читал в старших классах. Они современны до такой степени, что их и сейчас можно применить. У нас дома полное собрание сочинений Антона Павловича было. Персонажи как живые, хотя писалось это 120 лет назад.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Самая крутая книга - суперэкономическое произведение «Незнайка на Луне» Носова. Ставлю ее в один ряд с «Капиталом» Карла Маркса. Еще я нашел на помойке рядом со школой учебник латинского языка и с ним под мышкой ходил повсюду. И мне без рецепта в аптеке продавали лекарства, когда я появлялся с этим учебником, правда. И третья книга - «Подвиги бригадира Жерара» Конан Дойла, где знаменитый британский автор детективов издевается над англичанами с точки зрения французов.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, адвокат:

- Книги больших историков, написанные доступным для детей языком, которые рассказывали о победах русского оружия. Об Александре Невском и Дмитрии Донском. Отец прошел войну и покупал мне, пацану, книги про богатырей и полководцев.

Лев КОРОЛЬКОВ, ветеран СВР:

- Большое впечатление произвели стихи «Бремя белого человека» Киплинга. Я читал в английском варианте в юности. Это примерно как «1984» Оруэлла. Люди, читавшие их, тогда не понимали, о чем идет речь, а сейчас это уже стало конкретикой. И, конечно, «Похождения бравого солдата Швейка».

Дмитрий ПУЧКОВ (Гоблин), переводчик:

- Первая книга, которую я прочитал еще не пойдя в школу, - «Повесть о настоящем человеке» Полевого. И еще «Таинственный остров» Жюля Верна - про людей, попавших в сложные обстоятельства, которые вынуждены все делать для выживания своими руками.