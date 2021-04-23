Баста, Little Big, NILETTO: ВКонтакте объявила первый лайнап VK Fest 2021

ВКонтакте объявила имена более чем 30 артистов, которые выступят на VK Fest — крупнейшем городском open-air-фестивале страны. Два года назад он собрал 95 тысяч зрителей, а прошлогоднюю онлайн-трансляцию в период самоизоляции посмотрели 280 млн раз. В этом году событие пройдёт в привычном офлайн-формате 23 и 24 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Участники VK Fest 2021 выступят на трёх сценах. На «Синей сцене» свои хиты и новинки представят Баста, Ёлка, Мари Краймбрери, Ольга Бузова, Artik & Asti, Cream Soda, Little Big, LOBODA, NILETTO, Zivert, Артур Пирожков и Артём Качер. Зрителей «Белой сцены» удивят исполнители хип-хопа и альтернативного жанра, среди которых — Пошлая Молли, Markul, Ramil', Rauf & Faik, дора, Звонкий, ФОГЕЛЬ, Burito, GAYAZOV$ BROTHER$, Mary Gu, OG Buda, SQWOZ BAB и Wildways. А первыми участниками «Зелёной», инди-сцены станут ЛАУД, Тося Чайкина, ЯАVЬ и DAASHA.

Традиционно на фестивале выступают артисты, которых больше всего слушают пользователи ВКонтакте. Так, треки «Сияй» от певца Ramil’ и «Девочка танцуй» дуэта Artik & Asti вошли в топ-10 самых прослушиваемых по итогам 2020 года; в топ-30 попали и песни NILETTO, Cream Soda, GAYAZOV$ BROTHER$. Альбомы Zivert, ФОГЕЛЯ и доры также оказались среди самых заметных.

Это только первые имена участников VK Fest — список артистов будет пополняться. Позже ВКонтакте представит других исполнителей, а также блогеров и известных спикеров. Билеты на фестиваль уже доступны по ссылке (vk.cc/tickets) и в официальном сообществе VK Fest.

Константин Сидорков, директор по развитию музыкальных проектов:

«После года ограничений VK Fest ждут с нетерпением — он пройдёт в седьмой раз и станет главным летним событием. При этом на мероприятии будут строго соблюдаться все меры безопасности, актуальные в Санкт-Петербурге на даты проведения фестиваля. Конечно, мы верим в беззаботное лето 2021 года, но для нас в приоритете безопасность посетителей. Поэтому мы готовы и к масочно-перчаточному режиму, и к соблюдению социальной дистанции, и к ограничениям по вместимости площадки».

VK Fest — один из самых масштабных фестивалей в России. В 2019 году он представил больше 50 артистов и объединил 350 интерактивных площадок и активных зон. А в прошлом году фестиваль собрал у экранов 41 млн зрителей из 203 стран — в том числе Австралии, Новой Зеландии, Японии, Ямайки и Северной Кореи.