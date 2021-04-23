Натренировались и поехали домой наблюдать: Что показали масштабные учения российской армии в Крыму

Во время межвидовых учений Вооруженных сил РФ в Крыму. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

23 апреля крупная группировка российских войск, проводившая учения на юге страны, "зачехлила пушки".

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что все задачи участники маневров на юге страны успешно выполнили и приказал им возвращаться в пункты постоянной дислокации. После этих слов, Запад облегченно выдохнул, а котировки на биржах поползли в "позитивную" сторону... А колонны боевой техники потянулись к железнодорожным станциям, аэродромам и причалам для погрузки на платформы, в военно-транспортные самолеты и десантные корабли.

О масштабах завершившихся учений можно судить хотя бы по тому, что только в активной фазе разыгранной в Крыму "войнушки" принимали участие более 10 тысяч военнослужащих, 1200 единиц вооружения и военной техники (включая более 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, до 200 истребителей, бомбардировщиков, вертолетов и 40 самолетов Военно-транспортной авиации).

Высадка десантно-штурмовой группы патрульным катером "Раптор". Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В пункты постоянно дислокации возвращаются: личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий, часть кораблей Каспийской флотилии.

Ну а каковы же итоги и смыслы того грандиозного действа, которое армия и флот устроили на берегах Черного моря?

Финальную черту на совещании с военачальниками подвел Сергей Шойгу:

- Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны".

Министр говорил в том числе и про южное стратегическое направление. Можно, конечно, зубоскалить, что учения были плановыми и «показушными», что внезапные проверки в нашей армии давно стали систематическими. Да, всё так. Но есть и еще один смысл, о котором сказал Шойгу на совещании в Крыму:

- Проверка готовности войск к немедленному реагированию при неблагоприятном развитии обстановки в районе учений НАТО «Defender Europe - 2021». НАТО значительно повышает военную и разведывательную активность у южных границ РФ.

Военнослужащий во время межвидовых учений Вооруженных сил РФ на полигоне Опук в Крыму. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Враги России в Киеве радостно потирают руки и уже не стесняются прямым текстом делать вот такие заявления:

- НАТО ведет подготовку к войне с Россией, в частности, на это направлены учения «Defender Europe — 2021», - заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире YouTube-канала UKRLife.TV. И добавил: "Основное направление - захват Крыма и всего, что находится севернее него".

Вот тут вам и еще один смысл учений нашей армии на юге - прежде всего проверить готовность войск к отражению возможных атак на Крым. Этот экзамен сдан успешно. Прошедшие учения можно оценивать еще и как своего рода сигнал агрессивно настроенным Джонам и Панасам - российский полуостров под надежной охраной. "Часовой" не дремлет - от потренировался быстро реагировать на угрозу и продолжает отслеживать обстановку в районах учений «Defender Europe». Остается лишь сказать нашим недругам: полезете - получите...

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ "КП"

«Defender Europe - 2021» - самые крупные учения НАТО за последние 30 лет. Учения пройдут на территории 16 европейских стран с участием 20 тысяч американских военных и 17 тысяч - из стран НАТО и их союзников. Итого: почти 40 тыс. военнослужащих из 26 стран. Учебно-боевые мероприятия пройдут на 31 полигоне в 13 странах Европы. В том числе, на территории Эстонии, Румынии и Болгарии будут проведены четыре воздушно-десантные операции с участием 7000 военнослужащих. Из стран, не являющихся членами НАТО, к учениям привлекаются Босния и Герцеговина, Грузия и частично признанная республика Косово,

Ежегодно в Европе Альянс проводит до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки. Все они имеют яркую антироссийскую окрашенность: корабли НАТО проводят учения в Черном море, самолеты блока (в том числе и стратегические) снуют у крымских границ, из глубины Европы подтягивается дальнобойная артиллерия альянса, способная достать до полуострова.