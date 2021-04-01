В Кремле прокомментировали перемещение российских войск на границе с Украиной

Дмитрий Песков прокомментировал перемещение российских войск на границе с Украиной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, и это не должно никого волновать.

Так он ответил на вопрос журналиста, с чем связано наращивание военного присутствия на границе с Украиной.

- Российская Федерация перемещает Вооруженные силы в пределах своей территории по своему уморению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы. Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей, — заявил Песков.

Он добавил, что Россия обеспечивает безопасность своих территорий, где наблюдается активность НАТО.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что к украинским границам стянуты российские войска. По его словам, дополнительные воинские соединения переброшены в Ростовскую, Брянскую, а также Воронежскую области.