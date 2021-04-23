Госкорпорация созидания: Игорь Шувалов рассказал в Совфеде как ВЭБ.РФ будет улучшать жизнь людей

Игорь Шувалов. Фото: ВЭБ.РФ

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов выступил в пятницу в Совете Федерации. Его речь длилась чуть более 20 минут и была посвящена разным вопросам, но главными ее пунктами стали повышение качества жизни людей, клиентоцентричность и созидание. Шувалов ясно дал понять — работа ВЭБа настроена на людей. Они и заказчики и выгодополучатели ключевых проектов. Эта точка зрения нашла полную поддержку у сенаторов и председателя Совфеда Валентины Матвиенко, которая предложила институту развития долгосрочное сотрудничество.

О клиентоцентричности и созидании

Председатель ВЭБ.РФ рассказал, что в правительстве обсуждается внедрение принципа клиентоцентричности как основы для взаимодействия ведомств и институтов. Шувалов заявил, что госкорпорация готова выступить пилотной площадкой, где этот принцип можно протестировать: «Я вчера Дмитрию Юрьевичу (Григоренко, зампреду правительства РФ, — прим. авт.) по этому поводу докладывал, что мы как ВЭБ и другие организации развития хотим в этом проекте на себе в первую очередь испытывать все эти наработки, становиться в этом смысле передовым отрядом, и у нас для этого есть соответствующая кадровая и профессиональная подготовка. И даже в определенной степени для правительства мы готовы выступать здесь в роли некой лаборатории».

Что это значит? ВЭБ станет работать с ключевыми социальными проектами. При этом, особенность задачи организации – нужно будет привлекать частного инвестора.

Немного истории: ВЭБ изначально занимался крупными проектами – даже в законе о госкорпорации было записано: сделки от 3 млрд рублей и выше. Это направление в корпорации остается, но вводится новый формат. Суть изменений описал журналистам сам Шувалов: «Мы работаем над реализацией проекта газохимического комплекса в Усть-Луге. Это огромный проект – около 3 трлн рублей. Но мы понимаем, что все, что там будет построено… должно найти немедленное отражение на жизни людей. Этот большой инвестиционный проект принесет новые рабочие места. Но наша задача сейчас посмотреть, какие возможности этот проект создает для нового жилищного строительства, дошкольных и школьных учреждений. В целом, каким образом создается городская среда. Поэтому налоговые отчисления от этого крупного предприятия мы хотим совместить сразу с улучшением качества жизни людей. Такую работу мы будем делать по всем городам, нашим крупным проектам».

Председатель ВЭБ.РФ добавил, что госкорпорация видит свою миссию в созидании и проявлении своих талантов, «чтобы как можно больше капиталов было предоставлено для инвестиционного развития Российской Федерации».

О трансформации ВЭБ.РФ и сокращениях зарплат

Но, конечно, для такой социально-ориентированной задачи нужны ресурсы. Еще 3 года назад ВЭБ находился на грани банкротства. Сегодня, по словам Шувалова, корпорация в отличной финансовой форме: по итогам 2020 года банк впервые за много лет показал прибыль.

Шувалов обозначил и финансовые цели: в этом году ВЭБ.РФ должен поддержать экономику деньгами и другими инструментами в размере 850 млрд рублей и заключить соглашения еще на 750 млрд руб. То есть, более полутриллиона рублей на дороги, социальную инфраструктуру, и новые предприятия. В год восстановления экономики – это будет точно глоток воздуха для регионов.

Кстати, роль ВЭБа на этой неделе подчеркнул и Владимир Путин: в послании Президент обозначил, что финансовые инструменты корпорации пользуются успехом, а также, что с помощью ВЭБа к 2024 году построят 1300 школ для более чем миллиона учеников.

Сегодня Шувалов рассказал подробности образовательного проекта: «По проекту «Современная школа» мы увидели очень гибкий подход федерального Правительства. Правительство определило источник, бюджетный лимит, а школьных мест нужно больше. Нестандартный подход – создать их сегодня на основе ГЧП. Наше партнёрство называется «Прошкола» – ГК «Просвещение», ВЭБ.РФ и Сбер. Это не монополия. Если субъект знает, как лучше – пусть делает. В рамках этой модели школьные места создаются в рассрочку. По смыслу – это как инфраструктурная ипотека для создания качественной услуги сегодня.»

Об институтах развития и нацпроектах

Игорь Шувалов сообщил, что госкорпорация к 1 июня 2021 года должна подготовить проект стратегии институтов развития (их передали под управления ВЭБа). Интересно, что новый ВЭБ займется и высокотехнологичными отраслями: «Это, конечно же, новые суперотрасли, которые будут проистекать из новой энергии, водородной энергетики, шестое поколение мобильной связи и многие другие», — уточнил Шувалов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко согласилась с ключевыми тезисами выступления Игоря Шувалова.

«Нам нужен переход на качественно новую, проактивную модель работы, ориентированную на достижение новых целей развития и тех задач, которые поставлены были президентом в послании к Федеральному Собранию. Это рост региональной экономики, инвестиции в человеческий капитал, качество жизни, ускоренное развитие современной инфраструктуры. То, чем занимается сегодня ВЭБ. Нужно смотреть на все стратегически и соотносить деятельность корпорации с общим вектором развития страны. Сегодня мы дополнительно убедились, что вы, Игорь Иванович (Шувалов — прим. авт.), разделяете именно такой подход», — подчеркнула Матвиенко.

Она предложила Шувалову чаще взаимодействовать для реализации значимых проектов. «Я думаю, что наше сотрудничество с ВЭБом будет крепнуть. Я поддерживаю предложение, которое высказано комитетом экономического развития (Совета Федерации — прим. авт.). Подготовить соглашение, чтобы эта работа носила системный характер, была правовая основа соглашения между Советом Федерации, как палаты регионов, и госкорпорацией ВЭБ», — заключила председатель Совфеда.