Актриса Фрэнсис Макдорманд стала рекордсменкой на «Оскаре-2021»

Фрэнсис МакДорманд (слева), получившая награду за лучшую женскую роль в фильме "Земля кочевников" и режиссер Хлоя Чжао, получившая награду за лучшую режиссуру Фото: REUTERS

На прошлой, еще «допандемийной» церемонии вручения «Оскаров» произошел революционный прорыв: главным победителем оказался южнокорейский фильм «Паразиты» - при том, что до этого судьбоносного случая южнокорейская кинематография никогда даже не номинировалась на «Оскара». К тому времени американская киноиндустрия уже не первый год занималась обновлением кадров: многие из лауреатов прошлого года никогда не держали в руках золотой статуэтки и ни разу не были на нее номинированы.

В этом году процесс обновления приобрел уже вынужденный и глобальный характер: пандемия не только отсрочила церемонию на несколько месяцев, но и внесла существенные изменения в репертуар представленных для рассмотрения академиков фильмов. Поскольку многие из больших студийных фильмов не вышли в прокат в предназначенное для них время, на их место в номинациях заступили киноленты, которые еще год назад едва ли попали бы на такие лидирующие позиции.

Например, «Минари» американского корейца Ли Айзека Чуна - скромная реалистическая драма об американской мечте и трудностях ее воплощения, в центре которой семья корейских мигрантов, работающих на куриной фабрике и мечтающих о своей ферме. Или «Звук металла» Дариуса Мардера - еще одна не хватающая звезд с небес «независимая» драма из «линейки» фильмов о неизлечимых болезнях. Передовиком таких является англо-пакистанский актер и рэппер Риз Ахмед. В фильме «Откуда ты родом?» он играл рэпера, на которого ровно перед ответственным туром сваливается ужасное аутоиммунное заболевание и у него начинают отказывать ноги. В фильме «Звук металла» номинированный на «Оскара» за лучшую мужскую роль Ахмед играет (найдите десять отличий) барабанщика заштатной рок-группы, который в процессе мелкотравчатого тура по городкам и весям открывает одномоментно свалившуюся на него почти (а потом и без почти) полную глухоту. Обе эти кинокартины получили сразу по шесть номинаций на «Оскара», что до сих пор было довольно сложно себе представить, но в результате были вынуждены удовлетвориться призами за монтаж и звук (что в случае «Звука металла» только логично) и лучшую второплановую женскую роль (сыгравшая в «Минари» актриса Ю-Жун Юн стала первой кореянкой, выигравшей «Оскара»).

Дэниэл Калуя, получивший награду за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Иуда и Черный мессия" Фото: REUTERS

Включение этих скромных фильмов уже «закрывало» многие позиции, по которым у «Оскара» были недоработки в прошлые годы: в графе «инклюзивность» уже стояла жирная галочка. Но остальные обязательные пункты «повестки» тоже никак не были забыты: впервые в истории «Оскара» в номинацию «лучшая режиссура» вошли сразу две женщины: китаянка Хлои Жао за «Землю кочевников» и Эмиральд Феннел за «Девушку, подающую надежды» (этот фильм, посвященный проблеме «харассмента», в итоге снискал «Оскара» за лучший оригинальный сценарий). При такой азиатской репрезентации «Оскар» этого года и так нельзя было бы назвать «слишком белым». Но среди основных конкурсантов нашли себе место и чисто «черные» фильмы. С движением Black Lives Matter наиболее корреспондировала основанная на реальных событиях историко-революционная драма Шаки Кинга «Иуда и черный мессия», где мессия - это убитый в 21 год лидер чикагских «Черных пантер» Фрэд Хэмптон, а иуда - втершийся к нему в доверие информатор ФБР, получивший за предательство 300 долларов. Сыгравший Хэмптона актер Дэниэл Калуя был справедливо удостоен «Оскара» за лучшую роль второго плана.

Певица H.E.R., получившая награду за лучшую оригинальную песню "Fight For You" в фильме "Иуда и Черный мессия" Фото: REUTERS

Получившая большое количество актерских номинаций «черная» музыкальная драма «Ма Рейни: Мать блюза» (оригинальное название Ma Rainey’s Black Bottom отсылает к совершенно конкретной части тела певицы, незаменимой при исполнении блюза) в результате снискала награды за костюмы, грим и прически.

Миа Нил, Джамика Уилсон и Серхио Лопез-Ривера (слева направо) получившие награду за лучший грим и прически в фильме "Ма Рейни: Мать блюза" Фото: REUTERS

Среди кандидатов на «Оскара» за лучшую мужскую роль присутствовало только двое «токсичных белых мужчин» - Энтони Хопкинс, сыгравший больного деменцией «Отца», и Гэри Олдман, воплотивший образ знаменитого голливудского сценариста «Манка». В новом контексте оба этих суперактера выглядели скорее аутсайдерами, а наибольшие шансы, казалось, были у отличного чернокожего и, к сожалению, уже умершего от ужасной болезни артиста Чедвика Боузмена, сыгравшего трубача в «Ма Рэйни» (он был посмертно удостоен за эту роль «Золотого глобуса»). Но жизнь все-таки победила: лауреатом стал 83-летний Энтони Хопкинс - его мастер-класс в фильме фильме французского драматурга Флориана Зеллера невозможно было проигнорировать. Фильм «Отец» также был удостоен приза за лучший адаптированный сценарий.

Южнокорейская актриса Юн Ё-джон, получившая награду за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Минари" Фото: REUTERS

Победа Фрэнсис Макдорманд, сыгравшей в «Земле кочевников» роль бывшей жительницы городка с громким названием Empire, вынужденной вслед за его коллапсом отправиться по дорогам Америки, наоборот, казалась почти «верняковой». Как и победа самого фильма: режиссер Хлои Жао стала всего лишь второй женщиной, выигравшей «Оскар» за лучшую режиссуру - и первой женщиной, не принадлежащей «белой расе». Ее, несомненно, ждет великолепное будущее в Голливуде: перебравшаяся в США китаянка стала звездой независимого американского кино и уже закончила свой следующий проект - «Вечные» (Eternals) для Marvel.

Звукорежиссеры Филлип Блад, Карлос Кортес, Мишел Куттоленк и Хайме Бакшт (слева направо) получившие награду за лучший звук в фильме "Звук металла" Фото: REUTERS

Обладательнице двух «Оскаров» (за «Фарго» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури») Макдорманд противостояли сильные чернокожие исполнительницы, но сыгранная ею роль, как и сам фильм, обладает такой универсальностью, что снимает все вопросы расового и гендерного порядка. «Земля кочевников» - это кино о человеке, оказавшемся в одиночестве в самом депрессивном из миров. Фильм предельно, иногда «чрезмерно» реалистичен, но оборачивается чистейшей поэзией. Этот лауреат «Оскара» - одновременно и «маленькое», человеческое кино, и масштабное роуд-муви, увиденное словно из космоса. И лучшая метафора человеческой жизни из всех, что были предложены на нынешнем «Оскаре».

«Лучшим международным фильмом» предсказуемо назвали «Еще по одной» - лучший фильм датчанина Томаса Винтерберга, остроумная парабола на тему свободы и раскрепощения, которые несет с собой употребление алкоголя.

Дана Мюррей и Пит Доктер получившие награду за лучший анимационный полнометражный фильм "Душа" Фото: REUTERS

Совсем без призов остался Аарон Соркин, написавший и поставивший еще одну имевшую место в реальности драму «Суд над чикагской семеркой» о судебном процессе 1969 года, когда консервативная Америка судила протестно настроенных хиппи и «детей цветов» - более актуальный сюжет сегодня трудно себе представить. А обошедший всех по количеству номинаций (8) фильм Дэвида Финчера “Манк”, посвященный знаменитому голливудскому сценаристу Херману Манковицу (в советско-российский транскрипции почему-то Манкевич) в результате получил только две статуэтки - в категориях «лучшая операторская работа» и «работа художника». Фильм полон отсылок к «Гражданину Кейну» - фильму, на протяжении долгих десятилетий считавшемуся кинокритиками всего мира лучшим в истории кино.

Режиссер Мартин Десмонд Роу и комик Трейвон Фри (слева направо), получившие награду за лучший игровой короткометражный фильм "Два далеких незнакомца" Фото: REUTERS

Киноакадемия, обожающая подобные признания в любви старому Голливуду, не сочла картину Финчера достойной основных призов, и в этом с ней невозможно не согласиться.

Статуэтки за лучшие спецэффекты удостоен фильм Кристофера Нолана «Довод». А лучшим анимационным фильмом не могли не признать экзистенциально-приключенческую «Душу» Пита Доктера, - не только автора таких хитов, как «Валл-И», «Корпорация монстров», «Головоломка», «История игрушек», но и главного креативного директора Pixar Animation Studios - студии, которая творчески и технологически преобразила мировой кинематограф последних 30 лет. Фильм также удостоен приза за лучшую музыку.

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