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Политика26 апреля 2021 16:48

Эксперт: Зеленский зовет Америку в Донбасс

Зачем президент Украины ломает Минские соглашения?
Игорь ЯКУНИНИгорь ЯКУНИН
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Президент Украины Владимир Зеленский на позициях ВСУ на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский на позициях ВСУ на Донбассе.

Фото: REUTERS

Глава Незалежной в интервью британскому изданию Financial Times предположил, что нормандский формат пора расширять за счет США, Канады и Великобритании, да и вообще минские соглашения морально устарели.

- Текущее содержание «Минска-2» не помогает завершить конфликт в регионе, так как служит целям прошлого, а не настоящего, - заявил Зеленский.

Потом немного подумал, и добавил:

- Мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен. Потому что мы теряем людей каждый день.

Прокомментировать заявления президента Украины «КП» попросила замдиректора института стран СНГ Владимира Жарихина.

- Зеленский давно предлагал привлечь США

- Предлагал переписать Минские соглашения еще Порошенко. Они даже замахнулись на то, чтобы переписать формулу Штайнмайера. То есть на достигнутое нынешним руководством Германии.

- Зеленский говорит про иной формат и про то, что «скорость имеет значение».

- Все предложения, которые я слышал от украинских руководителей за последние годы, они связаны только с одним. Как бы так сделать, чтобы захватить Донбасс практически так, чтобы Донбасс — капитулировал. Других предложений у них нет.

Замдиректора института стран СНГ Владимир Жарихин.

Фото: Иван ВИСЛОВ

- И потому они резко против встреч с руководством ДНР и ЛНР?

- Совершенно верно. Хотя на самом деле они встречаются. В рамках минского переговорного процесса. Но признавать их не желают. Продолжая линию, что «агрессор и захватчик» — Россия. Но на этом основании каких-либо соглашений достичь невозможно,

- Это бесконечная история?

- Россия не может признать что она агрессор. Если она вдруг такое признает — тогда все очень быстро кончится.

- В том смысле, что Украины не станет?

- Нет, этой власти в Киеве не станет. Они добиваются того, чего на самом деле не хотят. Они хотят не того, чтобы Россия стала агрессором - а чтобы ее признали захватчиком. Но не дай бог,чтобы Россия на самом деле стала тем, чем они ее называют.

- Хотим того, что ни в коем случае не должно случиться?

- Совершенно верно!

- Именно для этого Киеву нужно, чтобы Вашингтон, Оттава или Лондон вошли в нормандский формат?

- В качестве участников нормандского формата — да. Ведь если придут новые участники — давайте этот договор перезаключим заново. У них своя точка зрения. Ее тоже надо учесть. Они, в Киеве, официально не хотят отказываться от минских соглашений. Иначе тогда формула «Россия не выполняет минские соглашения», и на нее необходимо накладывать санкции — она не работает! И значит, надо Киеву сохранить оболочку минских соглашений, но внутренне содержание полностью поменять. А для этого надо вести новых членов И сказать : у них есть свои новые предложения. Это как бы «развитие и продолжение минских соглашений».

- Это не денонсация Минска?

- Это мы так можем считать. Но они нам скажут о совершенствовании Минска. Это демагогия, рассчитанная на то, что все вокруг будут дураками - кроме них. На самом деле дураками тут выглядят Германия и Франция, которые делают вид, что не понимают всерьез эту игру.

- Все это чем закончится?

- Люди гибнут — но не так как до минских соглашений, это один из главных результатов. Широкомасштабных боев не ведется. Но обстановка там отравляет атмосферу в Европе.

- Да и в мире.

- И в мире тоже. Для того все и затеяно - вот почему они и пошли на минские соглашения.

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