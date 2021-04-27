Вопрос дня: Стоит ли назвать площадь в Москве именем Лужкова?

Юрий Лужков руководил Москвой больше 18 лет. Он был мэром столицы при трех президентах. Фото: Юрий МАШКОВ/ТАСС

Сергей ТКАЧЕНКО, бывший глава НИИ Генплана Москвы:

- В центре и на вылетных магистралях уже все названия есть. Но, на мой взгляд, наименование должно быть в границах старой Москвы. Может, Марьино, может, Северное Бутово. Лужкову досталась эпохальная миссия - переход от советской системы к рынку, и стараниями Юрия Михайловича этот процесс был сглажен. В этом его заслуга. А вообще Третье кольцо стоит назвать именем Лужкова!

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:

- Я с ним в футбол играл: опекал его как центрфорварда! Прекрасно помню, в каком состоянии ему Москва досталась от Попова. Лужков любил столицу и любил праздники. В нем было столько московскости. А сколько храмов он восстановил! Именем Юрия Михайловича можно назвать хоть стадион, хоть проспект.

Гедиминас ТАРАНДА, президент балетного фестиваля «Гран Па»:

- Лужков относился к культуре уважительно. Я бы назвал его именем какую-нибудь площадь, вокруг которой происходят концерты, фестивали. Он много делал такого, вокруг чего начинали разворачиваться яркие события.

Алексей НОВИКОВ, урбанист:

- Именами мэров обычно всегда называют улицы или объекты в городах, где они работали в критические времена. Масштаб свершений Лужкова оценивать надо по его мощным шагам в Москве в 90-х. Он фигура высокого калибра.

Евгений ГЕРАСИМОВ, глава Комитета Мосгордумы по культуре:

- Тема о том, чтобы назвать именем Лужкова улицу в Москве, возникает постоянно, но грамотного обращения не вижу. Да, Лужков много сделал для города - так оформите запрос как положено! Я против переименования уже существующих улиц. Но лично готов любое мнение изучить. И внимательно смотрю на все, что связано с именем Юрия Михайловича. Я был с ним знаком и отношусь с уважением к его наследию.

Ольга, слушательница Радио «КП» (97,2 FM):

- Ни в коем случае! Лужков превратил Москву в огромный рынок и построил дома, которые не украшают город. Вот они и будут ему памятью.