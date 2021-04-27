ЦИК подготовила несколько сценариев на сентябрь

Элла Памфилова доложила Владимиру Путину, что готовы сразу несколько сценариев проведения выборов в Госдуму-2021. Какой из них будет принят, зависит от пандемии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам главы Центризбиркома, проблем в подготовке к голосованию нет. Уже проработаны несколько сценариев. Окончательное решение по тому, как оно пройдет, будет принято после указа президента, который будет выпущен в конце мая - середине июня.

- В зависимости от пандемии, целого набора других факторов мы должны будем принимать решение: будет один день голосования или три, - отметила Памфилова. - Мы уже сейчас учитываем, что у всех участников выборов должны быть средства индивидуальной защиты. Я хочу сказать, что у нас нет никаких проблем. Исходя из тех вариантов, которые могут быть, у нас фактически всё нормально.

Также Элла Памфилова обратила внимание главы государства, что повышается доверие россиян и к выборам, и к избирательной системе в целом. Даже несмотря на то, что «на нынешний состав ЦИК выпали сразу три крупных испытания». Главным из них стало общероссийское голосование по Конституции. А вместе с ним и беспрецедентное давление.

- Слава богу, система выдержала это испытание, - заявила Памфилова. - Желающих среди наших оппонентов дискредитировать работу было более чем достаточно. Вплоть до того, что в масштабах всей России пытались оказывать давление на членов комиссий, чтобы они выходили из состава комиссий, не являлись в дни голосования, не работали. Но система крепкая, она это выдержала.

Глава ЦИК вспомнила и расхожее выражение «не важно, как проголосуют - важно, как посчитают» и отметила, что сегодня фальсификация выборов практически невозможна: больше половины членов избирательных комиссий - представители партий, а число госслужащих и муниципальных служащих не превышает четверти от всех членов. Это, по словам Памфиловой, делает бессмысленным административное давление на подсчет голосов, в чем нередко упрекают Россию недоброжелатели.

- QR-кодирование на порядок ускорило ведение протоколов, - заявила Памфилова. - Если в 2016 году к полуночи обрабатывалось до 30 процентов протоколов, то уже сейчас - свыше 90 процентов. Избегаем человеческого фактора и технических ошибок.

Видеонаблюдение, которое возникло в стране по вашей инициативе, - тоже дополнительный фактор прозрачности.