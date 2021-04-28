Губернатор Дрозденко решил поселить администрацию Ленобласти в аварийных деревянных домах Гатчины

Губернатор Александр Дрозденко решил разместить администрацию региона в исторических деревянных домах Гатчины. Фото: Инстаграм Александра Дрозденко.

С 6 апреля Гатчина официально стала столицей Ленинградской области. Теперь чиновникам региональной администрации предстоит переезд из Санкт-Петербурга, где раньше размещалась исполнительная власть, в областной центр. Вопрос с новыми помещениям стоял довольно остро, ведь в маленькой Гатчине не так-то много свободных зданий. И вот теперь проблема решилась, причем довольно необычным способом. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что в городе появится «правительственный квартал». Комитеты администрации переедут в исторические деревянные дома Гатчины, расположенные рядом с Приоратским парком.

Сейчас эти здания на улицах Чкалова, Горького и Карла Маркса признаны аварийными. Сначала их тщательно отреставрируют, а затем разместят в них администрацию Ленобласти. Таким образом регион восстановит исторические дома и заодно сэкономит бюджетные деньги, которые пошли бы на строительство нового здания для чиновников.

- Почти весь этот аварийный фонд - объекты культурного наследия. Область обязана восстановить деревянную застройку, сейчас она - в программе расселения аварийного жилья, - рассказал Александро Дрозденко на своей странице в Инстаграме. - Из бюджета не потребуется финансировать новое строительство, в столице Ленинградской области будет восстанавливаться историческая застройка и сокращаться аварийный жилой фонд.

Глава региона отметил, что с удовольствием поддержал это предложение, и показал в Инстаграме эскизы реставрации исторического облика деревянных домов.

Напомним, раньше у Ленинградской области не было постоянной столицы. Каждый год этот статус присваивался одному из городов региона. При этом исполнительная и законодательная власти 47-го региона располагались в Санкт-Петербурге. Изменения в устав региона, закрепляющие столичный статус Гатчины, губернатор Александр Дрозденко подписал 5 апреля этого года. Новый закон предусматривает, что чиновники областной администрации будут работать и в Санкт-Петербурге, и в Гатчине.

Сейчас деревянные дома признаны аварийными. Их предстоит отреставрировать и переоборудовать в «правительственный квартал». Фото: Инстаграм Александра Дрозденко.

- Собственная столица для региона — это далеко не только вопрос переезда чиновников, а в первую очередь, повышение статуса региона, развитие туризма, транспорта, культуры и спорта, - рассказывал Александр Дрозденко. - К примеру, сегодня есть договоренность с РЖД о запуске в Гатчину скоростного электропоезда. Дополнительно будем прорабатывать возможность стыковки расписаний существующих маршрутов и дополнительных поездов, а также - возможность прямого железнодорожного сообщения городов Ленинградской области с Гатчиной.

Планируется, что полностью переезд областных органов власти завершится к 2024 году. Первыми в Гатчину переберутся аппарат губернатора, комитет по культуре и туризму, комитет по сохранению культурного наследия, комитет по делам молодёжи, комитет по спорту и небольшие ведомства.