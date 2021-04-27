В олимпийском сезоне Этери Тутберидзе будет готовить звезд парного катания сборной России

Этери Тутберидзе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В команде фигуристов у Этери Тутберидзе пополнение. И это не очередная перспективная девушка, а - представители парного катания. Знаменитые "Рыжики", пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов, приняли решение готовиться в олимпийском сезоне именно в Москве на льду "Хрустального". Тренерами у них станут Этери Тутберидзе и Максим Траньков.

- Серебряные призеры Олимпийских игр в командных соревнованиях-2018, призеры чемпионатов мира и Европы в парном катании Евгения Тарасова - Владимир Морозов в олимпийском сезоне будут готовиться и стартовать под руководством тренеров Этери Тутберидзе и Максима Транькова, - сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Отдельно было оговорено и то, как будут "именоваться" на соревнованиях представители пары Тарасова - Морозов:

- Спортсмены будут тренироваться в Москве, в "Хрустальном", Евгения Тарасова, как и ранее, представлять Татарстан, Владимир Морозов - "Самбо-70", - отмечается в сообщении ФФКР.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов во время выступления на шоу Этери Тутберидзе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К слову, не так давно на эфире шоу "Вечерний Ургант" Этери Тутберидзе высказывалась о том, что ей интересно было бы попробовать свои силы в качестве тренера у "парников".

- Это интересно. Мне кажется, там какой-то пробел. Я вижу, что парники, к сожалению, почему-то плохо прыгают. Конечно, они очень много времени тратят на парные элементы, но если их правильно поддерживать, то они будут лучше прыгать. И не всегда мне нравятся программы. Мне кажется, немного время ушло вперед, а какие-то пары остались, - сказала тогда тренер во время эфира на Первом канале.

Отметим, что пара Тарасова - Морозов уже долгие годы считается одной из лучших в нашей стране. Не так давно они появлялись на прокатах в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду". В активе этого дуэта - две победы на чемпионатах Европы в 2017 и 2018 годах.

На Олимпиаде 2018 они стали вторыми в командном первенстве. А в личном зачете - четвертыми. На чемпионатах мира пара Тарасова - Морозов дважды были вторыми в 2018 и 2019 годах, а весной 2017 года - третьими.

На недавнем чемпионате мира 2021 в Стокгольме заняли четвертое место в турнире "парников".