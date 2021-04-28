В Москве грабители украли больше миллиона у сына гендиректора Фонда перспективных исследований России

Пока молодой человек спал, грабители похитили с его счета 1 105 590 рублей. Фото: Shutterstock

Несколько дней назад поздней ночью неизвестные преступники ограбили 27-летнего Степана Григорьева, сына офицера и генерального директора Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева. Подвыпивший молодой человек возвращался с работы домой, пешком шел по улице Вавилова в Москве, когда внезапно рядом с ним остановилась незнакомая ему машина. Из автомобиля выскочил крепкий парень не славянской наружности, которой подошел к Степану и без лишних слов выхватил у него из руки разблокированный iPhone. В следующую минуту незнакомец уже запрыгнул в авто и умчал в неизвестном направлении, а растерянный Степан продолжил неровной походкой свой путь домой.

Уже из дома Степан позвонил грабителям с телефона жены, но говорить с ним никто не захотел. Вскоре его iPhone выключили и связь с преступниками пропала. Наутро молодой человек вспомнил, что к мобильному телефону привязаны его банковские карты и решил проверить, не похитили ли преступники еще и деньги. Позвонив на горячую линию банка, Степан узнал, что за ночь с его счета было сделано множество переводов на различные неизвестные карты, а также совершена крупная покупка в магазине техники Apple.

«Когда потерпевший Степан Григорьев узнал, что лишился не только своего iPhone, но и крупной суммы денег, мужчина сразу обратился в полицию. Из выписок с банковского счета следует, что пока молодой человек спал, грабители похитили с его счета 1 105 590 рублей. Поиск преступников затрудняет тот факт, что в момент происшествия пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения и не запомнил точные приметы нападавших и их автомобиль, что усложняет процесс опознания.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Сейчас полицейские разыскивают неизвестных грабителей не славянской наружности, которые поздней ночью отобрали телефон и похитили крупную сумму со счета Степана Григорьева. Оперативникам предстоит посмотреть все камеры наружного наблюдения на улице Вавилова, чтобы получить более точное описание преступников, ведь сам молодой человек не запомнил ни точные приметы нападавших, ни марку и цвет их автомобиля.

Отец потерпевшего Андрей Григорьев - российский научный деятель, генерал-лейтенант, член Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ. Председатель правления и генеральный директор Фонда перспективных исследований, который занимается содействием в научных разработках в интересах обороны и безопасности России. Основное направление деятельности Фонда инновации и улучшений в военно-технической и технологической сферах, модернизация Вооруженных Сил РФ, разработка и создание технологий и производства высокотехнологичной продукции военного и специального назначения.

Среди проектов Фонда такие как: «Спасатель» - проект по созданию антропоморфного робота для работы в опасных для человека условиях, в том числе для использования в космосе. «Сова» - проект по созданию первого российского атмосферного спутника на солнечных батареях; «Гамак» - проект по созданию автономной системы квантового распределения криптографических ключей; «Витязь-Д» - комплекс сверхглубоководного погружения; «Крыло-СВ» - многоразовая ракетно-космическая система; «Толба» - криоконсервация органов и многие другие.