Боксы для сбора батареек появились в московских и подмосковных универсамах «Пятёрочка»

Сдавать отработанные элементы питания на переработку теперь легко смогут жители центра столицы, районов Отрадное, Коньково, Чертаново, Бутово, Коптево, Марьино и Новой Москвы, а также подмосковных городов Химки, Дмитров, Домодедово, Балашиха, Реутово и Долгопрудный.

«Пятёрочка» активно реализует проекты, направленные на сохранение окружающей среды, и мы видим, что они получают хороший отклик у наших гостей, – отметил Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка». - В 2020 году нам удалось собрать и передать на переработку более 900 кг элементов питания, а в начале этого года мы значительно увеличили количество пунктов приёма батареек и сможем сдавать в переработку ещё больше. Такими проектами мы формируем новые полезные привычки, благодаря которым, уверен, всё большее количество жителей нашей страны будут ответственнее относиться к природе».

Специальные контейнеры предназначены для батареек любого типа. Как только они заполняются, содержимое транспортируется для утилизации на ведущее предприятие по переработке элементов питания и электронного лома, завод группы компаний «Мегаполисресурс». На нем используется наиболее эффективный способ утилизации - 94% материалов марганцево-цинковых батареек снова используются в качестве сырья.

КСТАТИ

На сегодняшний момент сбор использованных батареек торговой компанией «Пятёрочка» осуществляется также в Челябинске, Казани и Самаре. Всего в магазинах сети, включая Московский регион, установлено 77 боксов.