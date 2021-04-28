В Москве представители бизнеса обсудят проблему харассмента на рабочих местах

Вадим Ковалев, первый зам исполнительного директора Ассоциации менеджеров выступит с приветственным словом.

В Москве пройдет совместное заседание Комитета по внутрикорпоративным коммуникациям и Комиссии по бизнес-этике. Представители бизнеса, СМИ и НКО соберутся, чтобы обсудить острую и сложную тему - харассмент на рабочем месте.

Заседание пройдет на площадке ВЦИОМ 29 апреля. Принять участие в дискуссиях можно как в очном формате, так и онлайн.

Тема мероприятия звучит так: «Роль внутрикорпоративных коммуникаций в противодействии харассменту». Эксперты обсудят, как предотвратить случаи домогательств на рабочем месте. Какую роль в этом может сыграть корпоративная культура и системы внутренних коммуникаций, какие доказательства использовать при расследовании случаев харассмента.

Модераторами дискуссии выступят Александр Цыпкин, председатель Комитета по внутрикорпоративным коммуникациям Ассоциации менеджеров; консультант по стратегическим коммуникациям, публицист, сценарист, и Юлия Андреева, сопредседатель Комиссии по бизнес-этике Ассоциации менеджеров; партнер практики частных клиентов, адвокат S&K Вертикаль.

С приветственным словом обратится Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров.

Участники дискуссии:

- Анна Гусева, партнер, отвечающий за развитие талантов в странах Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии, Ernst&Young; - Александр Коркин, руководитель практики трудового права в Санкт-Петербурге, Baker McKenzie; - Кирилл Родин, директор по работе с органами государственной власти, ВЦИОМ; - Арина Сергиевская, руководитель по бизнес-этике, Unilever в России, Украине и Беларуси; - Дмитрий Спиридонов, генеральный директор и сооснователь, CloudPayments; советник заместителя председателя правления Тинькофф; - Мария Тихонова, HR Head, видеосервис, START.RU;

К участию в дискуссии приглашаются руководители по внутренним и внешним коммуникациям, специалисты по HR, директора и менеджеры по маркетингу, юристы, комплаенс-специалисты, PR-менеджеры, представители СМИ и НКО.

ВАЖНО

Когда: 29 апреля 2021 г., 11.00 – 13.00. Сбор гостей с 10:30-11:00. Где: ВЦИОМ: ул. Пречистенка, 38, 4 этаж, Грушинский зал. Онлайн: ссылка придет после регистрации. Регистрация по ссылке