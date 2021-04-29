Секреты звезд долгожителей: как Дроздов, Вовк и Пахмутова сохранили здоровье

Энергии у Ангелины Вовк хоть отбавляй – все это результат определенного образа жизни Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Образ жизни долгожителей всегда вызывает интерес – есть к чему стремиться. Узнавать и копировать привычки долгожителей, особенно знаменитых – теперь тренд. Среди звезд немало пенсионеров, которые и после 70, 80 и 90 лет прекрасно выглядят и ведут активный образ жизни. Интересно, что одни скрупулёзно выполняют правила, а другие живут без расписания по «режиму тридцатилетних». Поучителен любой опыт. Тем более, что у людей с жизненным стажем он не связан с дорогими витаминами, как у докторов из инстаграма. Рассказываем об образе жизни знаменитостей, которые в зрелом возрасте поражают ясностью ума и не жалуются на «болячки».

Ангелина Вовк, 78 лет

Телеведущая до сих пор получает комплименты из-за своих эффектных нарядов и цветущего внешнего вида. Ангелина Михайловна нарасхват – в телевизионных студиях и на различных мероприятиях. Она еще и президент детского фестиваля «Песенка года». Энергии у Вовк хоть отбавляй – все это результат определенного образа жизни. О полезных привычках Ангелина Михайловна рассказала «Комсомольской правде»: «Обязательно с утра пью горячую воду, рекомендую также иван-чай, чай с чабрецом, имбирем, клюкву, облепиху». Любое утро у звезды ТВ начинается с разминки: «Я очень рада, что в последнее время в Москве возле каждого дома появились спортивные площадки. Утром хорошо выйти на свежий воздух и позаниматься. Спорт - это жизнь. Советую в свою жизнь включить спортивные занятия и вам не придется на склоне лет мучиться проблемами с опорно-двигательным аппаратом».

Правила долголетия

1) Обязательные водные процедуры. Посещение бассейна с морской водой, а там есть сауна. На даче – баня. Закаливание – начинала с обтирания холодным влажным полотенцем, затем обливания на даче в теплое время года, а после этого звезда решилась на моржевание.

2) Раз в год оздоровление в санаториях и регулярное обследование.

3) Использование рецептов народной медицины. Настои, чаи из лекарственных трав и сборов.

Совет от Вовк: «На зиму сушите и замораживайте ягоды, овощи, зелень. Чтобы не ущемлять организм отсутствием витаминов. Не забудьте засушить имбирь летом пока цены не кусаются. Запаситесь чесноком, добавляя его в разумных дозах в блюда. Чеснок содержит множество полезных веществ: калий, кальций, фосфор, витамины группы В и С, селен, марганец, йод и эфирные масла».

Николай Дроздов, 83 года

Легендарный телеведущий востребован и как ученый, и как преподаватель. Перерыв в путешествиях у Дроздова связан исключительно с пандемией – перед закрытием границ ездил с группами туристов на сафари в Австралию и другие страны. Николай Николаевич в отличной форме – он не только продукты для здоровья рекламирует, но и одежду модного бренда. Дроздов не раз подчеркивал в беседе с нами, что настрой на жизнь – уже большой плюс на пути к ЗОЖу: «У человека должен быть взгляд на окружающих с позитивной стороны».

Легендарный телеведущий востребован и как ученый, и как преподаватель.Фото ТАСС/ Эмиль Матвеев

Правила долголетия

1) Любит присказку: «Ложась спать до 12 часов – вы попадаете в поезд с ангелами, а позже неизвестно с кем поедете». Подъем – до 6 утра. За полчаса до первого приема пищи – два стакана теплой слегка подсоленной воды. Этот совет от академика Ивана Ивановича Неумывакина.

2) 46 лет не ест мяса – увлекся йогой в Индии и стал вегетарианцем. На завтрак чаще овсяная каша, иногда гречневая, еще реже – пшенная. Каша на воде. В нее можно добавить мед или сухофрукты – курагу, чернослив. В рационе много овощей и ягод – чаще со своего огорода, картошка из-за крахмала под запретом. В умеренных количествах в рационе есть рыба и морепродукты. Ужин – ранний и редкий. Его любимые ингредиенты – огурцы, листовой салат, листовая капуста и болгарский перец. На съемках в качестве перекуса телеведущий просит приготовить кашу на воде и кофе.

3) Полное отсутствие алкоголя в жизни. Никогда не курил.

4) Ежедневная физическая активность – зарядка на все группы мышц, скандинавская ходьба. Ни грамма лишнего веса.

5) Рекомендует прочесть книгу академика Юрия Петровича Гущо «Двенадцать ключей от сейфа долголетия». Главные ключи – правильный рацион, движение, дыхание, наличие социального общения и любимого дела.

Вера Васильева, 95 лет

Народная артистка СССР никогда не сидела на диетах и не занималась физкультурой по расписанию – до сих пор все движение на спектаклях и репетициях в театре. Вера Васильева говорит, что для нее важно постоянно работать, чтобы спокойно вернуться к общению с коллегами она сделал прививку от коронавируса: «Все прошло благополучно, ничего не болело и температуры не было».

Вера Васильева говорит, что для нее важно постоянно работать Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Правила долголетия

1) Режим. Актриса никогда не проводила время в шумных компаниях, которые веселятся ночами.

2) Никакого алкоголя и других вредных привычек.

3) Всегда в хорошем настроении. Никогда не злится, не сплетничает, не обсуждает коллег, всем говорит комплименты, умеет радоваться удачам других людей и получать удовольствие от любой мелочи.

Александр Зацепин, 95 лет

Композитор и сейчас в строю – Александр Сергеевич общается с коллегами, пишет музыку. Девиз Зацепина: «Нельзя жить прошлым, иначе можно растерять настоящее и будущее». Композитор научился жить так, как поется в его песне: «Есть только миг между прошлым и будущим…». Секретом своей жизненной активности Зацепин считает то, что он ежедневно садится за работу.

Композитор и сейчас в строю – Александр Сергеевич общается с коллегами, пишет музыку Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Правила долголетия

1) В молодости закалялся.

2) Никогда не имел лишнего веса, потому что соблюдает главное правило – не переедать. К примеру, на обед у меня с овощами если есть мясо, то только с половиной котлеты. Ужин строго до 6 вечера.

3) Строгий режим. Подъем в 6 утра. Ежедневная зарядка, йога.

Анна Шатилова, 82 года

Легендарный диктор центрального телевидения всегда безупречно выглядит – до сих пор не позволяет себе выходить из дома без легкого макияжа, прически. По словам Шатиловой главное настрой: «Важно не раскисать, важна жизненная позиция – всегда с прямой спиной. Я обожаю жизнь!» Анна Николаевна и сейчас ведет важные мероприятия и участвует в телевизионных съемках. Рабочий график держит в тонусе, Шатилова востребована. Много общается и путешествует с внуками, легко находит общий язык с молодежью.

Анна Николаевна и сейчас ведет важные мероприятия и участвует в телевизионных съемках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правила долголетия

1)С годами стала меньше есть. Не переедает. В рационе много зелени, овощей.

2)Перед завтраком пьет стакан горячей воды. Если заваривает чай, то на травах.

3)Семь лет назад получила в подарок палки для скандинавской ходьбы и стала регулярно заниматься этой физической активностью.

Александра Пахмутова, 91 год

Часто говорят, что долголетие передается по наследству – гены всему виной. У композитора оба родителя дожили до 81 года. Александра Николаевна спортом не занимается, на диетах не сидела никогда. На все вопросы о секретах долголетия народная артистка последние тридцать лет разводит руками: ничего они с мужем специально не делали для ЗОЖа. Александра Пахмутова с 92-летним поэтом-песенником Николаем Добронравовым продолжают много общаться с коллегами. Пахмутова рассказывала: «Мы живем в режиме тридцатилетних людей. Это когда никакого режима. Может поэтому молодежь к нам относится нежно, эти прекрасные ребята».

Александра Пахмутова с 92-летним поэтом-песенником Николаем Добронравовым продолжают много общаться с коллегами Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Правила долголетия

1)На завтрак всегда каша – овсяная или гречневая. А в целом рацион обычный - никаких диет, но не переедать. Девиз: вес не должен мешать двигаться – с ним должно быть удобно жить.

2)Обязательные обследования – контроль здоровья.

Совет из телевизора: Елена Малышева

Ведущая программы «Жить здорово!» в рубрике «Еда против старости» назвала три очень полезных продукта для пожилых людей.

1) Соевые бобы

Елена Васильевна поясняет: «С годами настроение может портится – у кого-то это связано с одиночеством, когда дети выросли, уходит привычный круг забот. Соевые бобы – доказано снижают депрессию. Соя рекордсмен по содержанию белка триптофана, а он является предшественником гормона радости. Плюс соя содержит грубые волокна и помогает микроорганизмам, живущим в нашем кишечнике вырабатывать серотонин для радости удовлетворённости жизнью. Серотонин на 80% вырабатывается в кишечнике. В общем, триптофан необходим для того, чтобы в мозге были гормоны радости».

2)Вишня, а еще лучше - 300 мл только натурального вишневого сока.

Эти ягоды полезны для суставов и снижают боли при артритах.

3)Сладкий болгарский перец – чемпион среди всех продуктов по содержанию витамина С.

Ведущая программы «Жить здорово!» назвала три очень полезных продукта для пожилых людей Фото: Александр ГЛУЗ

Елена Малышева объясняет: «В 100 граммах болгарского перца содержится три суточных дозы витамина С. А если перец заморозить, то в несколько раз больше. Этот овощ сохраняет эластичность сосудов и упругость кожи».