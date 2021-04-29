10 привычных фраз, которые калечат жизнь детей

Взрослые, как правило, не придают большого значения своему репертуару. Однако на психике детей это может сказаться не самым лучшим образом Фото: Shutterstock

“Я в твои годы уже полком командовал”, “Мы с отцом все для тебя, все деньги в тебя вложили, а ты” и еще тысяча и одна подобная фраза, которые дети регулярно слышат от родителей. Чаще всего это происходит невзначай, мамы и папы, как правило, не придают большого значения своему репертуару. Однако на психике детей это может сказаться не самым лучшим образом.

Психолог, преподаватель НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» Анастасия Пономаренко назвала фразы, которые нельзя говорить детям - они вполне способны искалечить.

"Какой же хороший ребенок. С ранних лет играет один, его ни слышно, ни видно. Никаких беспокойств!"

Это такая бессознательная установка для детей - будь тихим и незаметным.

Чем это плохо: в этой фразе заключен посыл - не обращай внимания на свои чувства и эмоции, никак их не проявляй. Это приводит к тому, что во взрослом возрасте человек оказывается не способен понимать как свои собственные эмоции, так и эмоции других людей. Плюс к этому, конечно же, низкая самооценка. Надо понимать, что детская самооценка складывается из отношения к нему значимых взрослых.

"Бери пример с Васи, Пети, Мани… Вот посмотри, какой Ваня хороший мальчик"

Здесь кроется посыл - не будь самим собой. Другие всегда лучше, чем ты. Такой как ты есть, ты нам не нравишься.

Чем это плохо: у ребенка складывается ощущение и убежденность в том, что другие всегда сделают лучше, чем он. В итоге мы видим взрослого человека, который не может отстаивать свое мнение, даже если оно правильное. А на работе все свои проекты он неизбежно отдает другим, так как уверен, что точно не сможет довести дело до конца.

"И в кого ты такой, и откуда это в тебе?!"

Тут тот же самый посыл - не будь самим собой. И только представьте - ребенок растет с мыслью, что такой, какой он есть, он вообще-то никому не нужен и никому не нравится. Поэтому, он постоянно старается себя переделать. А разве человек будет счастлив, если он будет проживать не свою жизнь?

Чем это плохо: такая фраза рождает у детей чувство вины. Дескать, ребенок похож на кого-то, да еще и виноват в этом. Это чревато тем, что, вырастая, он начнет делать все назло. Например, типичная ситуация: мама развелась с папой и без конца талдычит сыну; “и откуда в тебе это, весь в отца”. В итоге это приведет к тому, что ребенок назло матери начнет брать пример с отца, даже если он, действительно, не самый лучший пример для подражания.

"Ты у меня такой взрослый. Я уже сама с этим не справляюсь, только ты можешь помочь"

Тут происходит обмен ролями: дети становятся родителями собственных родителей. Чаще всего это случается в семьях, где мама одна воспитывает мальчика. И она пытается переложить мужские заботы на плечи ребенка. А ему очень сложно с этим справиться, все-таки психологический возраст у него детский.

Чем это плохо: ребенок не проживает детства. А, значит, он будет пытаться это компенсировать во взрослом возрасте, сам того не осознавая. И вот ему 50 лет, а он все прыгает по молодежным дискотекам, не имеет ни семьи, ни детей и не задумывается о будущем. Есть и вторая проблема: если ребенок был родителем собственных родителем, то у него не было - в психологическом смысле - ни мамы, ни папы. Поэтому во взрослом возрасте девочка будет искать в отношениях папу, а мальчик - маму. А такие союзы, как правило, ни к чему хорошему не приводят.

"Не веди себя, как маленький"

Нормально, если такую фразу говорят подростку. Но я регулярно встречаю родителей, которые обращаются так даже к трехлетнему ребенку. А как он может не вести себя как маленький, если он такой и есть?

Чем это плохо: избыточная ответственность ломает психику. Поэтому, вырастая, человек пытается наверстать то, что недополучил в детстве. Тем более что зачастую подобные фразы сопровождаются жесткими правилами и запретами. И во взрослом возрасте юноша или девушка стремится все эти правила нарушить, отыгрываясь за детство. Условно говоря - назло маме отморожу уши.

"Тебе еще рано!"

Родители бессознательно формируют у ребенка страх взрослости. То есть ребенок растет с мыслью, что взрослость ужасна и боится ее. Отсюда, кстати, могут расти корни такого пищевого расстройства как анорексия. Когда фигура девочки становится более женственной, она бессознательно пытается сохранить подростковые формы. Естественно, причины анорексии могут быть и другими, но эта является очень распространенной.

Чем это плохо: это поощрение инфантильности. Сейчас в нашем обществе инфантилизм просто зашкаливает. За ребенка решают буквально все, а потом удивляются, почему он не может сам выбрать вуз или построить отношения с окружающими.

"Все равно ничего не получится..."

Понятно, что родители желают детям только добра, но иногда такие фразочки все же проскальзывают. Взрослый, может, и не хотел обидеть, а вышло наоборот. Ребенок, слыша такой посыл, распространяет его на все сферы жизни. Он начинает думать, что у него ничего не получится - никогда и нигде.

Чем это плохо: в психологии это называется “выученная беспомощность”. Человек уже заранее знает, что у него ничего не получится и даже не пытается строить свою жизнь по своему усмотрению. Несмотря на прекрасное образование, отличные знания, он будет сидеть пятым менеджером у шестой батареи. Потому что уверен - все равно ничего не получится, тогда зачем лишний раз пытаться, чтобы получить очередной отказ? Тоже самое и в отношениях. Такой человек боится строить отношения с достойными людьми и выбирает себе в спутники человека, который значительно ниже него по социальному статусу. А это разные ценности, интересы и взгляды на жизнь. Поэтому такие отношения, как правило, недолговечны и уж крайне редко счастливы.

"Тебе что, больше всех надо?!"

Еще одна излюбленная фраза многих родителей. Ребенок слышит это как “не будь лидером, оставайся в стороне”. Соответственно, он боится брать на себя ответственность, а значит, каких-то больших успехов вряд ли достигнет и больших денег вряд ли заработает.

Чем это плохо: ребенок всегда будет уступать инициативу другим, а, следовательно, не сможет реализовать себя. Как говорил известный психолог Абрахам Маслоу, если вы не раскроете свой потенциал, то будьте готовы к тому, что вы будете глубоко несчастным человеком.

"Ой, охота тебе таскаться к этим друзьям. Они тебе, что дороже, чем я?"

Типичная ситуация: ребенок собирается куда-то погулять, встретиться с друзьями. И тут раздается голос мамы: “И охота тебе к ним ехать? Лучше бы дома остался”. Тут кроется довольно опасный посыл - “не принадлежи никому, кроме меня”, то есть детей делают смыслом жизни родителей. А это очень пагубно влияет на их психику.

Чем это плохо: Ребенок постоянно чувствует, что он должен родителям, а оплатить этот долг не может. Как можно оплатить долг, когда ты - смысл жизни? Это попросту невозможно. Поэтому он пытается избавиться от этого долга. Тут может быть два варианта. Либо вырастая, он полностью исчезает из жизни родителей и лишь изредка поздравляет их с праздниками, либо наоборот посвящает всю свою жизнь маме и папе. И то, и другое, довольно печально.

"Никто не будет тебя любить так, как я"

Родители убеждают ребенка в том, что только они его по-настоящему любят и знают, как ему лучше жить.

Чем это плохо: вырастает такой маменькин сынок или дочка. Он не доверяет никому, кроме родителей. Поэтому ему очень сложно общаться с коллегами по работе, друзьями, любимым человеком. Ребенок привыкает, что никто не будет его любить так, как мама, и поэтому не может построить нормальные отношения. Скорее всего, он будет искать маму в своей избраннице. Но у избранницы совершенно другая социальная роль - она не мама, а потенциальная супруга. А молодой человек будет ждать от нее роль мамочки, чего она дать не может. Соответственно, он лишний раз убеждается, что мама права - никто не будет любить его так, как она.

ВАЖНО

Понятно, что один раз сказать что-то подобное - не криминал. С кем не бывает. Однако проблема в том, что чаще всего эти фразы отражают глубинные родительские установки, и поэтому повторяются не раз и не два, а то и дело на разный манер талдычатся. И в этом случае они уже сильно вредят детям.