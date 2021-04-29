Экстремисты украинской организации готовили взрывы в России

Один из задержанных участников интернет-сообщества «МКУ» Фото: Оперативная съемка

Как сообщили в Следственном комитете России, расследование идет сразу по нескольким статьям - подстрекательство к убийству; приготовление к теракту; покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, по мотивам идеологической, национальной ненависти, ненависти в отношении какой-либо социальной группы, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух или более лиц.

По данным следствия, гражданин Украины Егор Краснов, являясь организатором сообщества «МКУ», переписываясь в соцсетях с россиянином Алексеем Нарзяевым надоумил того на два убийства по экстремистским мотивам. С учетом психического заболевания Нарзяева в январе 2021 года Московским областным судом вынесено постановление о применении к нему принудительного лечения.

В декабре 2020 года за совершение приготовления к террористическому акту задержан участник «МКУ» - несовершеннолетний житель Тамбовской области, планировавший совершить подрыв здания общежития одного из учебных заведений города Тамбова.

- В ходе обыска по месту жительства задержанного изъяты части и компоненты, предназначенные для изготовления самодельного взрывного устройства. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили «КП» в Следственном комитете.

Еще один эпизод расследуется в Саратовской области. Проверяется причастность Краснова к совершению других преступлений участников «МКУ».

В марте, напомним, были задержаны полтора десятка сторонников экстремистской организации, созданной неонацистом из Украины Красновым. ФСБ сегодня сообщает, что «во взаимодействии со Следственным комитетом в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан».

В ходе опросов задержанные подтвердили, что Краснов с территории Украины осуществлял координацию их преступной деятельности, выдавая конкретные указания и призывы к совершению террористических актов и экстремистских преступлений на территории России.