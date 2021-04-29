Выходим из поста правильно

Быстрый пирог
Великий пост закончится уже 1 мая, а это значит, что тысячи людей снова вернутся к своему обычному рациону. Как сделать это, не навредив своему организму?
В первые дни после поста хочется сразу полакомиться продуктами, от которых долго отказывались. Но стоит дать организму немного времени, чтобы он смог привыкнуть к новому рациону питания. Поэтому при выходе из поста лучше действовать осторожно, не нагружая желудок тяжелой и жирной пищей. Начните вводить сначала молочные продукты и яйца, затем рыбу, потом переходите на мясо птицы.
Алексей Черкасов, бренд-шеф компании «Маревен», специально для читателей «Комсомольской правды» подготовил рецепты, которые помогут вам вкусно и без стресса вернуться к своему привычному меню.
Быстрый пирог из тонкого лаваша с картофелем и пряной зеленью
Ингредиенты:
• Картофельное пюре «Роллтон» — 80 г
Картофельное пюре
• Свежий тонкий лаваш — 1шт.
• Петрушка — 1 пучок
• Укроп — 1 пучок
• Тархун или зеленый базилик — 3-4 веточки
• Чеснок — 2 зубчика
• Сливочное масло
• Желток для смазывания
Способ приготовления:
1. Разогрейте духовку до 170 °С. Приготовьте картофельное пюре согласно инструкции на упаковке.
2. У зелени удалите жесткие стебли. Очистите чеснок, порубите его вместе с зеленью как можно мельче.
3. Разложите перед собой лист лаваша, смажьте сливочным маслом по всей поверхности. Сверху выложите картофельное пюре ровным слоем, оставив свободным 1,5-2 см длинного края.
4. Посыпьте пюре смесью зелени с чесноком. Аккуратно сверните в рулет по длинной стороне и уложите швом вниз на застеленный бумагой для выпечки противень.
5. Смешайте желток с 1 ч. л. холодной воды и 1 ст. л. растопленного и остуженного масла. Обмажьте верх и бока рулета. Поставьте в духовку и запекайте до румяной корочки. Подавайте горячим или остывшим.
Наваристый грибной суп с картофельными клецками
Грибной суп
Ингредиенты:
• Картофельное пюре «Роллтон» — 240 г
Картофельное пюре
• Грибной бульон «Роллтон»
Грибной бульон
• Шампиньоны — 400 г
• Среднего размера луковицы — 2 шт.
• Яйцо — 1 шт.
• Желток — 2 шт.
• Мука — 4-6 ст. л.
• Растительное масло
• Рубленая зелень для подачи
Способ приготовления:
1. Приготовьте 1 л бульона согласно инструкции на упаковке
2. Приготовьте картофельное пюре согласно инструкции на упаковке, остудите. Добавьте яйцо, желтки и муку, перемешайте, чтобы получилось не слишком плотное тесто, дайте ему постоять 15-20 мин.
3. Очистите и мелко нарежьте лук. Грибы нарежьте на четвертинки. Обжарьте лук в растительном масле в кастрюле с толстым дном, 5 мин. Добавьте грибы и бульон, доведите до кипения, варите 15 мин.
4. Двумя чайными ложками, смоченными в воде, сформируйте из картофельного теста клецки и опускайте их в кипящий бульон. Когда все клецки всплывут, суп готов. Подавайте его с рубленой зеленью.
Куриный рулет с картофелем
Куриный рулет
Ингредиенты:
• Картофельное пюре «Роллтон» — 40 г
Картофельное пюре
• Филе крупной грудки — 2 шт.
• Среднего размера луковицы — 2 шт.
• Паприка — 1 щепотка
• Сливочное масло
• Соль
• Черный перец
• Зеленый салат для подачи
Способ приготовления:
1. Разогрейте духовку до 140 °С. Приготовьте картофельное пюре согласно инструкции на упаковке.
2. Очистите лук, очень мелко нарежьте и обжарьте в сливочном масле до золотистого цвета, 10 мин, остудите.
3. Нарежьте филе куриной грудки горизонтально, но не до конца, чтобы его можно было открыть как книгу. Посолите, поперчите и отбейте до толщины примерно 3 мм.
4. Смажьте «внутреннюю» сторону филе (не ту, где была кожа) сливочным маслом, сложите куски слегка внахлест, промажьте картофельным пюре и посыпьте жареным луком. Сверните в рулет, смажьте маслом и присыпьте паприкой.
5. Заверните рулет в пищевую пленку, пригодную для использования в микроволновке.
6. Уложите в форму для запекания и поставьте в духовку на 25 минут. Аккуратно снимите пленку. Подавайте с зеленым луком.
Приятного аппетита!