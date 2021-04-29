Выходим из поста правильно

Быстрый пирог

Великий пост закончится уже 1 мая, а это значит, что тысячи людей снова вернутся к своему обычному рациону. Как сделать это, не навредив своему организму?

В первые дни после поста хочется сразу полакомиться продуктами, от которых долго отказывались. Но стоит дать организму немного времени, чтобы он смог привыкнуть к новому рациону питания. Поэтому при выходе из поста лучше действовать осторожно, не нагружая желудок тяжелой и жирной пищей. Начните вводить сначала молочные продукты и яйца, затем рыбу, потом переходите на мясо птицы.

Алексей Черкасов, бренд-шеф компании «Маревен», специально для читателей «Комсомольской правды» подготовил рецепты, которые помогут вам вкусно и без стресса вернуться к своему привычному меню.

Быстрый пирог из тонкого лаваша с картофелем и пряной зеленью

Ингредиенты:

• Картофельное пюре «Роллтон» — 80 г

Картофельное пюре

• Свежий тонкий лаваш — 1шт.

• Петрушка — 1 пучок

• Укроп — 1 пучок

• Тархун или зеленый базилик — 3-4 веточки

• Чеснок — 2 зубчика

• Сливочное масло

• Желток для смазывания

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 170 °С. Приготовьте картофельное пюре согласно инструкции на упаковке.

2. У зелени удалите жесткие стебли. Очистите чеснок, порубите его вместе с зеленью как можно мельче.

3. Разложите перед собой лист лаваша, смажьте сливочным маслом по всей поверхности. Сверху выложите картофельное пюре ровным слоем, оставив свободным 1,5-2 см длинного края.

4. Посыпьте пюре смесью зелени с чесноком. Аккуратно сверните в рулет по длинной стороне и уложите швом вниз на застеленный бумагой для выпечки противень.

5. Смешайте желток с 1 ч. л. холодной воды и 1 ст. л. растопленного и остуженного масла. Обмажьте верх и бока рулета. Поставьте в духовку и запекайте до румяной корочки. Подавайте горячим или остывшим.

Наваристый грибной суп с картофельными клецками

Грибной суп

Ингредиенты:

• Картофельное пюре «Роллтон» — 240 г

Картофельное пюре

• Грибной бульон «Роллтон»

Грибной бульон

• Шампиньоны — 400 г

• Среднего размера луковицы — 2 шт.

• Яйцо — 1 шт.

• Желток — 2 шт.

• Мука — 4-6 ст. л.

• Растительное масло

• Рубленая зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Приготовьте 1 л бульона согласно инструкции на упаковке

2. Приготовьте картофельное пюре согласно инструкции на упаковке, остудите. Добавьте яйцо, желтки и муку, перемешайте, чтобы получилось не слишком плотное тесто, дайте ему постоять 15-20 мин.

3. Очистите и мелко нарежьте лук. Грибы нарежьте на четвертинки. Обжарьте лук в растительном масле в кастрюле с толстым дном, 5 мин. Добавьте грибы и бульон, доведите до кипения, варите 15 мин.

4. Двумя чайными ложками, смоченными в воде, сформируйте из картофельного теста клецки и опускайте их в кипящий бульон. Когда все клецки всплывут, суп готов. Подавайте его с рубленой зеленью.

Куриный рулет с картофелем

Куриный рулет

Ингредиенты:

• Картофельное пюре «Роллтон» — 40 г

Картофельное пюре

• Филе крупной грудки — 2 шт.

• Среднего размера луковицы — 2 шт.

• Паприка — 1 щепотка

• Сливочное масло

• Соль

• Черный перец

• Зеленый салат для подачи

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 140 °С. Приготовьте картофельное пюре согласно инструкции на упаковке.

2. Очистите лук, очень мелко нарежьте и обжарьте в сливочном масле до золотистого цвета, 10 мин, остудите.

3. Нарежьте филе куриной грудки горизонтально, но не до конца, чтобы его можно было открыть как книгу. Посолите, поперчите и отбейте до толщины примерно 3 мм.

4. Смажьте «внутреннюю» сторону филе (не ту, где была кожа) сливочным маслом, сложите куски слегка внахлест, промажьте картофельным пюре и посыпьте жареным луком. Сверните в рулет, смажьте маслом и присыпьте паприкой.

5. Заверните рулет в пищевую пленку, пригодную для использования в микроволновке.

6. Уложите в форму для запекания и поставьте в духовку на 25 минут. Аккуратно снимите пленку. Подавайте с зеленым луком.

Приятного аппетита!