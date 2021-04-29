Выпускники могут потренироваться сдать ЕГЭ: опубликованы открытые варианты

Открытые варианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2021 года доступны на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Открытые варианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2021 года доступны на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), сообщает пресс-служба Рособрнадзора. На примере этих вариантов выпускники могут выполнит пробную экзаменационную работу по русскому языку, математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, истории, географии, обществознанию, английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому языкам. По каждому из предметов доступен один вариант.

На сайте ФИПИ действует новый раздел «Навигатор подготовки», в котором собраны рекомендации и другие полезные материалы для самостоятельной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Сориентироваться в экзаменационном материале и потренироваться в решении заданий, подобных тем, которые могут встретиться на госэкзамене, поможет также «Открытый банк заданий ЕГЭ».

Напомним расписание ЕГЭ. Основной срок – с 31 мая по 25 июня. На последний день весны назначены экзамены по географии, литературе и химии. 3 и 4 июня пройдет самый массовый экзамен – по русскому языку. 7 июня выпускники сдадут профильную математику, 11 июня – историю и физику, 15 июня – обществознание, 18 июня – биологию и письменную часть по иностранным языкам. На 21 и 22 июня запланирована сдача устной части экзамена по иностранным языкам, а 24 и 25 июня состоится ЕГЭ по информатике и ИКТ, который впервые в 2021 году проводится в компьютерной форме.

В резервный срок - с 28 июня по 2 июля – ждут на ЕГЭ тех, кто не смог поучаствовать в основной срок по уважительной причине. 28 июня разрешат пересдать русский язык выпускникам, получившим неудовлетворительную оценку. И последний шанс сдать ЕГЭ дадут с 12 по 17 июля - это даты дополнительного периода.