Александр Мажуга: Кооперация университетов и бизнеса - процесс не просто важный, но необходимый для развития экономики России

Ректор РХТУ Александр Мажуга. Фото: Данил ГОЛОВКИН

По мнению ученого, такое взаимодействие необходимо для экономики нашей страны.

Для студентов, желающих развиваться в химической и смежных отраслях, состоялся «День карьеры» в Тушинском корпусе

Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ). Это традиционная ярмарка профильных вакансий от ведущих предприятий химического комплекса. На ней представители компаний общаются со студентами и выпускниками разных направлений подготовки и специальностей РХТУ по вопросам их будущего трудоустройства, рассказывают о специфике своей работы и требованиях к молодым специалистам. Участников приглашают на обучающие сессии, мастер-классы, деловые игры, конкурсы и экскурсии.

И ТЕОРИЯ, И ПРАКТИКА

В своем выступлении на открытии «Дня карьеры» ректор РХТУ профессор Александр Мажуга предложил университетам и бизнесу развивать совместные образовательные программы. Такие проекты не только повысят долю выпускников, которые будут работать по специальности, но и откроют предприятиям доступ к новым перспективным технологиям, разрабатываемым в вузах.

«Кооперация университетов и бизнеса - процесс не просто важный, но необходимый для развития экономики России, - заявил Александр Мажуга. - Надо понимать, что взаимодействие бизнеса с вузами должно быть многоплановым, должно осуществляться на разных уровнях».

С одной стороны, по мнению ректора, необходимо запускать совместные образовательные программы, в рамках которых сотрудники компаний читают лекции, а само предприятие предоставляет базу для практики студентов.

«Такое практико-ориентированное образование является залогом трудоустройства выпускников по специальности, - отметил Мажуга. - С другой стороны, высшая школа должна взаимодействовать с бизнесом в области разработки технологий, которые сейчас нужны самим компаниям. Одновременно с этой работой происходит и подготовка команды выпускников, которые смогут воплотить эти проекты в жизнь».

Важно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

НУЖНЫ ЧЕТКИЕ ЗАКОНЫ

Для такой совместной работы необходима законодательная база, в которой будут четко прописаны обязанности и возможности всех участников.

«Запуск таких проектов нельзя откладывать в долгий ящик, если мы хотим двигаться вперед и переломить ситуацию, когда выпускники вузов не понимают, где они хотят работать и чем заниматься», - заявил ученый.

Ранее Александр Мажуга сообщил о решении выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Государственную Думу. По его словам, именно для того, чтобы инициировать принятие системных решений на государственном уровне. Ректор РХТУ считает, что для укрепления научно-технологического суверенитета России нужен комплексный подход. Так, необходимо вернуть России лидерские позиции на мировом рынке образования, приостановить утечку мозгов, создавать по-настоящему конкурентные условия работы для людей, которые продвигают отечественную науку.

Напомним, выборы в Госдуму должны состояться в нашей стране в Единый день голосования - 19 сентября 2021 года.