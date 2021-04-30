Анекдоты: Раньше тараканы включали в моей голове Стаса Михайлова, теперь - Чайковского. Расту

- Люди говорят, что я излишне старомоден.
- Кто, например?
- Мои крепостные в усадьбе.
* * *
Объявление:
«Продам напольные весы, которые показывают вес на 10 кг меньше реального. Дорого!»
* * *
В совхозе «Ухрюпинская заря» выведена новая порода мясо-молочного скота. Эта скотина жрет мясо и запивает его молоком.
* * *
В детстве я думал: «Вот исполнится мне 30 лет, у меня будет престижная работа, роскошный загородный дом, любимая с ногами от ушей!»
План выполнен на 25% - вчера мне исполнилось
30 лет...
* * *
- Сынок, пока мама в командировке, мы будем готовить еду сами.
- Но я не умею, папа...
- Сначала учимся делать фрикадельки. Бери пельмешку и очищай ее от теста.
* * *
В конкурсе «Учитель года» в Ухрюпинской губернии победила Лидия Петрова, учитель начальных классов гимназии № 2. Она смогла собрать больше денег на ремонт класса, чем все остальные участники.
* * *
Сегодня, разгадывая кроссворд, на вопрос «Элемент растительной клетки» уверенно вывел «Вакуоль».
Аж прослезился. Я 30 долгих лет ждал момента употребить эти сведения из школы…