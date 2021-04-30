Анекдоты: Раньше тараканы включали в моей голове Стаса Михайлова, теперь - Чайковского. Расту

- Люди говорят, что я излишне старомоден.

- Кто, например?

- Мои крепостные в усадьбе.

* * *

Объявление:

«Продам напольные весы, которые показывают вес на 10 кг меньше реального. Дорого!»

* * *

В совхозе «Ухрюпинская заря» выведена новая порода мясо-молочного скота. Эта скотина жрет мясо и запивает его молоком.

* * *

В детстве я думал: «Вот исполнится мне 30 лет, у меня будет престижная работа, роскошный загородный дом, любимая с ногами от ушей!»

План выполнен на 25% - вчера мне исполнилось

30 лет...

* * *

- Сынок, пока мама в командировке, мы будем готовить еду сами.

- Но я не умею, папа...

- Сначала учимся делать фрикадельки. Бери пельмешку и очищай ее от теста.

* * *

В конкурсе «Учитель года» в Ухрюпинской губернии победила Лидия Петрова, учитель начальных классов гимназии № 2. Она смогла собрать больше денег на ремонт класса, чем все остальные участники.

* * *

Сегодня, разгадывая кроссворд, на вопрос «Элемент растительной клетки» уверенно вывел «Вакуоль».

Аж прослезился. Я 30 долгих лет ждал момента употребить эти сведения из школы…