Сенсация: египетская мумия, почти 200 лет хранившаяся в польском музее, оказалась беременной

В Польше, как выяснилось, полно мумий. Их начали исследовать в 2015 году. Фото: facebook.com/warsawmummyproject/

Сюрприз преподнесло исследование, которое провели польские ученые в рамках проекта «Варшавские мумии» (Warsaw Mummy Project ). Маржена Озарек-Слизке (Marzena Ozarek-Szilke), антрополог и археолог из Варшавского университета (Faculty of Archaeology of the University of Warsaw) вместе со своим коллегой Войцехом Эйсмондом (Dr. Wojciech Ejsmond) из Польской Академии Наук (Institute of Mediterranean and Oriental Cultures PAS) поместили в томограф мумию древнеегипетского жреца по имени Хор-Джехути. И…

- Нас крайне удивило то, что у мумии нет пениса, - рассказала Маржена агентству Associated Press. - Но есть длинные кудрявые волосы и молочные железы. Потом мы увидели маленькую ножку, потом ручку внизу живота ...

Ученые быстро сообразили, что перед ними женщина, а никакой не жрец. Беременная женщина. Более подробные исследования продемонстрировали: возраст плода от 26 до 28 недель, возраст женщины – около 30 лет. От чего она умерла более 2 тысяч лет назад, не известно. Возможно, в результате осложнений во время беременности. В те времена от этого умирали часто.

Поляки были уверены, что в саркофаге жрец. Ошибались однако. Фото: facebook.com/warsawmummyproject/

Пол зародыша пока не определили. Осталось неизвестным и имя матери. Равно, как и то, кем она была при жизни. Но явно не бедной.

Каким образом в саркофаге жреца оказалась женщина, тоже неясно. Мумию привезли в Варшаву в 1826 году, а нашли ее якобы в Фивах – в королевских гробницах в Верхнем Египте. Из иероглифов на саркофаге следовало, что внутри – жрец, писец и сын некоего Падиамонемипета. Загадка.

Первым делом ученые разглядели у мумии "жреца" женскую грудь. Фото: facebook.com/warsawmummyproject/

И совсем уж непонятно, почему люди, которые мумифицировал женщину, оставили плод. Внутренние органы они удалили. Как, собственно, и предписывали существовавшие тогда правила. Завернули их в тряпочку и припрятали в саркофаге. А зародыш не тронули.

Беременная египетская мумия – пока единственная в своем роде. Первая в мире. Возможно, существуют и другие. Но другие пока не найдены.

В итоге, в утробе мумии был обнаружен плод. Фото: facebook.com/warsawmummyproject/

Ученые подробно доложили о своих находках в научном издании Journal of Archaeological Science, а коротко о них рассказал журнал Nauka w Polsce.