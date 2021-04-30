В Южной Корее наследники заплатили рекордную сумму налога Фото: REUTERS

Семье Ли Гон Хи, главы корпорации Samsung, скончавшемуся в октябре прошлого года, придется заплатить налог на наследство в размере $11 миллиардов. Кроме того, коллекция бесценных произведений искусства, которую покойный председатель собирал почти всю жизнь, будет передана в национальные музеи.

После смерти Ли Гон Хи правительство Южной Кореи дало время семье усопшего, чтобы определится с наследством и 60-процентным налогом на него, причитающимся государству.

По истечении срока, семья председателя объявила, что считает уплату налога своим долгом, а также пообещала сделать многомиллионные пожертвования на благотворительность.

На момент смерти богатейшего человека Южной Кореи его состояние оценивалось в $20 миллиардов.

Известно, что налог на наследство будет выплачен в течение ближайших пяти лет шестью траншами.

Семья Ли отметила, что сумма, которую они обязуются выплатить, в несколько раз превышает годовой доход правительства страны от налога на недвижимость.

Помимо выплат и пожертвований, наследники заявили о решении передать коллекцию произведений искусства, включающую подлинники Дали, Моне, Гогена и других знаменитых художников, в дар музеям страны. Эксперты отметили, что это верное решение, поскольку при наследовании коллекции она бы облагалась очень высоким налогом.